Жіночі обручки в каталозі Imperia Zolota

Обручки з білого золота виглядають просто в будь-якому ансамблі. Їх можна поєднувати з різними прикрасами, і вони виглядатимуть чудово, чого не можна сказати про жовте золото. Прикраси з жовтого золота красиві, без сумніву, але вони не завжди поєднуються з іншими коштовностями. Деякі люди мають алергію на нікель, який використовується при виготовленні кілець з білого золота. Тому якщо ви хочете саме таке обручку, але переживаєте про можливу алергічну реакцію, то ми радимо вам переконатися, що в сплаві вашого кільця використовувалося срібло або паладій. Обручки з білого золота в Україні ви можете замовити тут https://imperiazolota.ua/ua/kabluchki/obruchki/zhinochi-obr/.

Найбільш популярними серед покупців є ювелірні прикраси із золота 375 та 585 проби. У чому ж їхня відмінність? Намагаємося порівняти ці види золотих сплавів.

У багатьох відразу може виникнути питання, навіщо взагалі потрібні золоті сплави. Необхідність у них пояснюється тим, що золото у чистому вигляді не використовується у ювелірному виробництві через свою м'якість. Щоб вирішити цю проблему, до золота додають інші метали для надання металу твердості та міцності.

За кольором 585 золотий метал найбільш близький чистому золоту.

Зазначена на золотому виробі проба означає, яка частка чистого золота сплаві.

Золото 375 проби

Є сплавом, що містить 10 частин чистого золота і 14 частин інших металів – наприклад, срібла, міді, цинку або нікелю. У відсотковому співвідношенні золото 375 проби містить 417% чистого золота.

Якщо ви побачите на пробі цифру 417, вона теж означатиме, що ювелірна прикраса виготовлена ​​із золота 375 проби.

Золото 585 проби

Сплав із 14 частин чистого золота та 10 частин таких металів, як срібло, мідь, цинк або нікель.

процентному відношенні сплав містить 58,3% чистого золота, тому на виробах часто можна побачити цифри 583 або 585. Але найчастіше вироби з цього золотого сплаву маркують відмітками 14K, 14KT, 14k або подібними позначеннями.

Золото 375 проби коштує дешевше, ніж 585

Різниця в ціні – це одна з очевидних відмінностей, яку можна помітити при покупці виробів із золота. У ювелірних прикрасах із золота 375 сплаву менше чистого золота, ніж із 584, тому їхня вартість нижча.