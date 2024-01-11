Вместо надоевшей «Шубы». Целых 3 новых салата с селедкой на Старый Новый год

Сельдь под Шубой стала одним из самых культовых салатов XX века в Советском Союзе. О Сельди знали далеко за пределами страны. Однако, заграницей слава о салате ходила разная. Кто-то уважал Сельдь под Шубой, как жители Финляндии, а кто-то не понимал, как французы и испанцы.
Дело в том, что для разных народов представления о сочетании тех или иных продуктах неодинаково. Для кого-то сочетание сельди с майонезом и овощами кажется диким и невкусным. Особенно, если народ привык постоянно употреблять свежие овощи, заправлять их маслом и сливочным сыром.
Если вам надоела обычная Сельдь под Шубой, то стоит узнать о новых селедочных салатах.
Ингредиенты для Норвежского салата:
- Филе сельди — 2 шт.;
- Картофель отварной — 3 шт.;
- Лук красный — шт.;
- Майонез — 100 г.
Приготовление Норвежского салата:
Нарезаем небольшими кусочками филе сельди. Очищаем вареный картофель и нарезаем маленькими кубиками, совмещаем с сельдью.
Нарезаем перьями лук, кладем в салат. Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.
Ингредиенты для салата Одесский:
- Филе сельди — 3 шт.;
- Яйца вареные — 3 шт.;
- Яблоко зеленое — 2 шт.;
- Лук репчатый — 100 г;
- Майонез — 100 г.
Приготовление салата Одесский:
Яйца делим на желтки и белки. Белки измельчаем вилкой. Нарезаем маленькими кусочками филе сельди, а очищенные яблоки натираем на крупной терке.
Натираем мелко желтки, нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. В кулинарное кольцо выкладываем белки, смазываем майонезом. Утрамбовываем на белки сельдь, а затем кладем лук.
Смазываем луковый слой майонезом. Выкладываем на лук яблочный слой, смазываем майонезом. Посыпаем яблочный слой желтками.
Ингредиенты для салата Мандариновый:
- Филе сельди — 2 шт.;
- Фасоль красная — 250 г;
- Мандарины — 3 шт.;
- Зеленый лук — 30 г;
- Соль — 2 щепотки;
- Майонез — 100 г.
Приготовление салата Мандариновый:
Нарезаем маленькими кусочками сельдь, выкладываем в салатник вместе с красной фасолью. Нарезаем надвое маленькие дольки мандарина, кладем в салат.
Шинкуем зеленый лук, высыпаем в салат вместе с солью. Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.
Данные салаты вполне могут стать хорошей альтернативой Сельдь под Шубой. Они отлично разнообразят праздничный стол.