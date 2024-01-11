Вместо надоевшей «Шубы». Целых 3 новых салата с селедкой на Старый Новый год

Сельдь под Шубой стала одним из самых культовых салатов XX века в Советском Союзе. О Сельди знали далеко за пределами страны. Однако, заграницей слава о салате ходила разная. Кто-то уважал Сельдь под Шубой, как жители Финляндии, а кто-то не понимал, как французы и испанцы.

Дело в том, что для разных народов представления о сочетании тех или иных продуктах неодинаково. Для кого-то сочетание сельди с майонезом и овощами кажется диким и невкусным. Особенно, если народ привык постоянно употреблять свежие овощи, заправлять их маслом и сливочным сыром.

Если вам надоела обычная Сельдь под Шубой, то стоит узнать о новых селедочных салатах.

Ингредиенты для Норвежского салата:

Филе сельди — 2 шт.;

Картофель отварной — 3 шт.;

Лук красный — шт.;

Майонез — 100 г.

Приготовление Норвежского салата:

Нарезаем небольшими кусочками филе сельди. Очищаем вареный картофель и нарезаем маленькими кубиками, совмещаем с сельдью.

Нарезаем перьями лук, кладем в салат. Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.

Ингредиенты для салата Одесский:

Филе сельди — 3 шт.;

Яйца вареные — 3 шт.;

Яблоко зеленое — 2 шт.;

Лук репчатый — 100 г;

Майонез — 100 г.

Приготовление салата Одесский:

Яйца делим на желтки и белки. Белки измельчаем вилкой. Нарезаем маленькими кусочками филе сельди, а очищенные яблоки натираем на крупной терке.

Натираем мелко желтки, нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. В кулинарное кольцо выкладываем белки, смазываем майонезом. Утрамбовываем на белки сельдь, а затем кладем лук.

Смазываем луковый слой майонезом. Выкладываем на лук яблочный слой, смазываем майонезом. Посыпаем яблочный слой желтками.

Ингредиенты для салата Мандариновый:

Филе сельди — 2 шт.;

Фасоль красная — 250 г;

Мандарины — 3 шт.;

Зеленый лук — 30 г;

Соль — 2 щепотки;

Майонез — 100 г.

Приготовление салата Мандариновый:

Нарезаем маленькими кусочками сельдь, выкладываем в салатник вместе с красной фасолью. Нарезаем надвое маленькие дольки мандарина, кладем в салат.

Шинкуем зеленый лук, высыпаем в салат вместе с солью. Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.

Данные салаты вполне могут стать хорошей альтернативой Сельдь под Шубой. Они отлично разнообразят праздничный стол.