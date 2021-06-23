Знайомство з асортиментом магазину шкіряних сумок та рюкзаків

Сумка — незамінний аксесуар, що доповнює образ жінки або чоловіки. Попит на нього є завжди. В арсеналі сучасної модниці є кілька стильних клатчей різних кольорів і моделей на кожен сезон. Дівчата готові платити великі гроші за нову річ, навіть якщо в її покупці немає необхідності. Бізнес-план магазина сумок містить всі потрібні дані для успішного старту. Рекомендуємо вам перейти в ідеальний інтернет-магазин шкіряних сумок та рюкзаків https://cityline.ua/. Тут найдоступніші ціни.

Опис проекту та особливості бізнесу

Мета проекту — відкриття роздрібного магазину сумок в місті з чисельністю населення понад 200 000 чоловік для задоволення попиту місцевих жителів на товари, виготовлені зі шкіри та шкірозамінника, і отримання стабільного прибутку.

Торгова точка буде розташована в одному з торгово-розважальних центрів. Бізнес орієнтований на чоловіків і жінок із середнім достатком або рівнем доходу нижче середнього. На реалізацію проекту буде спрямовано власні кошти.

Особливості бізнесу:

сумки користуються попитом завжди, незалежно від пори року, так як основна цільова аудиторія — жінки, для яких важливо мати модні аксесуари;

високий рівень конкуренції в цій ніші;

для формування широкого асортименту доведеться шукати кілька постачальників сумок і аксесуарів і співпрацювати з виробниками товарів;

шанси на успіх збільшаться, якщо в магазині будуть представлені не тільки жіночі та чоловічі сумки, але і валізи, гаманці, портмоне та інші вироби зі шкіри, що допомагають створювати стильний образ.

Аналіз ринку: цільова аудиторія, конкуренція і оцінка ризиків

Цільовою аудиторією магазину сумок є дівчата і жінки вікової категорії 16-50 років. Ця група потенційних покупців становить 80% від загального числа клієнтів. Решта 20% — це чоловіки 25-50 років. Важливо заздалегідь визначитися з концепцією магазину — на яку соціальну групу буде орієнтований бізнес.

Жінки з високим рівнем достатку купують сумки відомих брендів, причому вони роблять це спонтанно і з завидною регулярністю. Дівчата з доходами середнього рівня воліють практичні моделі, тому що не можуть собі дозволити оновлювати гардероб і аксесуари кожен сезон. Чоловіки також цінують стиль і якість, вони вибирають вироби з натуральної шкіри. Це можуть бути барсетки, портфелі, папки для документів. Молоді хлопці віддають перевагу рюкзаків.

Увага! Крім сумок, в шкіргалантереї можна продавати ремені, гаманці, ключниці, візитниці, парасолі, сонцезахисні окуляри та інші аксесуари. Різноманітний асортимент дозволить залучити більше потенційних клієнтів.

У кожному місті є безліч торгових точок з продажу сумок і супутніх товарів. Рівень конкуренції в цій сфері досить високий. Шкіргалантерея продається на місцевих ринках, в дорогих бутиках, гіпермаркетах. Не варто списувати з рахунків інтернет-магазини. Дівчата охоче замовляють сумки онлайн. У зв’язку з цим доведеться провести ретельний аналіз вже існуючих конкурентів — дослідити їх асортимент і ціни на товари. Ця інформація допоможе вигідно виділитися на їхньому тлі і скласти перелік конкурентних переваг.

Основні ризики проекту: