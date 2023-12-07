Нежные и воздушные. Пампушки с маковой начинкой на Рождество

Вкусные пышные булочки всегда были залогом хорошего настроения. Также нередко в разных европейских странах такие булочки готовят на различные праздники. Одним из самых значимых торжеств является Рождество. Разумеется, на этот светлый добрый праздник большинство готовит традиционную выпечку.

Пампушкии — это блюдо западных славян. Его готовят на Рождество. Переводится слово как оладьи или блины. Однако, больше похожи пампушки на большие булочки.

Эти сладкие булочки принято готовить в канун праздника и класть на стол для торжественного ужина. Расскажем, как приготовить пампушки.

Ингредиенты:

Теплое молоко — 120 г;

Сухие быстродействующие дрожжи — 6 г;

Сахар — 1 ч.л. и 3 ст.л.;

Цедра 1 лимона;

Ванильный сахар — 10 г;

Яйцо — 1 шт.;

Желток — 1 шт.;

Сливочное масло — 70 г;

Соль — 1/3 ч.л.;

Мука — 350 г;

Мак — 125 г;

Изюм — 50 г.

Приготовление:

В теплое молоко высыпаем дрожжи и чайную ложку сахара, перемешиваем и отправляем в теплое место на 10 минут. Выливаем дрожжи в большую тару, высыпаем туда же 2 ложки сахара, ванильный сахар, разбиваем яйцо, добавляем желток и мягкое сливочное масло, тщательно перемешиваем.

Высыпаем в смесь соль, цедру лимона, просеиваем муку частями. Замешиваем мягкое и эластичное тесто. После полного добавления муки в тесто, замешиваем его на столе 5 минут.

Смазываем тару растительным маслом, выкладываем в нее колобок и оставляем на полчаса в теплом месте.

Для приготовления начинки заливаем мак водой, в сотейнике варим после закипания 15 минут.

После варки выливаем воду из мака, измельчаем его до состояния кашицы погружным блендером. Высыпаем к массе из мака сахар и изюм, перемешиваем.

Обминаем тесто, делим на 10 одинаковых частей. Разминаем каждый колобок в толстую лепешку.

Выкладываем в каждую лепешку по столовой ложке мака.

Запечатываем мак внутри теста, будто в мешочке. Выкладываем вниз защипом. Оставляем пампушки в тепле под пищевой пленкой на 25-30 минут, оптимальная температура 40 градусов.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем в масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Не забываем выкладывать в масло пампушки швами вниз.

Также пампушки можно готовить с начинкой из варенья, сгущенного молока и прочих сладостей.

Перед подачей лучше посыпать сахарной пудрой.