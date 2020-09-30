Золотые и серебряные кольца оптом и в розницу в Украине

Ювелирные украшения ценились людьми с древних времен. Они были и есть не только признаком достатка, но и свидетельством высокого статуса, изысканности.

Ювелирные изделия из золота и серебра – признак хорошего вкуса

И если человек выбирает и носит ювелирные изделия из золота правильно, то они могут свидетельствовать и о хорошем вкусе своего владельца. Когда уместны золотые ювелирные украшения. Также вы можете купить серебряную цепочку через сайт серебряных украшений.

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Современная мода очень демократична и позволяет смешивать стили разных направлений. Сегодня уже нельзя удивить никого бальным платьем с кроссовками или спортивным костюмом с классическими туфлями. Молодежь экспериментирует со всем и мода это приветствует. Но ювелирные украшения не подвластны мимолетным веяниям капризной моды.

Презентабельные, элитные, со скромным достоинством ювелирные украшения из золота нельзя носить одновременно в разных стилях. Только гармония и целостность в образе могут подчеркнуть вид владельца. Массивный браслет можно подчеркнуть увесистыми серьгами. Утонченная цепочка будет гармонично сочетаться с длинными тонкими серьгами. Не стоит смешивать камни и металлы.

Если вы решили украсить пальцы серебряными кольцами, то золотую цепь, кольца и тем более браслет необходимо снять. Изумрудные камни в ушах и рубин на руке создадут вульгарный, кричащий образ, подчеркивающий безвкусность владельца. Рекомендуем вам заказать ювелирные кольца DE ORO.

Женщина, которая стремится создать элегантный и изысканный образ истинной леди, должна помнить правило трех вещей. Украшать и подчеркивать достоинства золотые ювелирные украшения и серебряные могут только в том случае, если их не больше трех. Даже если у вас имеется отличный гарнитур из четырех, пяти и более вещей, то не стоит ими всеми отягощать ваш облик. Достаточно надеть серьги, подвеску и браслет. Можете создавать комплекты по вашему желанию. Но, если украшать вас будут только кольца, то их должно быть не более двух на одной руке.

Если в погоне за модой вы все желаете совместить несовместимое, то попробуйте изделия из желтого и белого металлов. Соединенные в одном ювелирном изделии гармонично они, тем не менее, привносят тот модный элемент противоречия.

Еще одно правило говорит о том, что ювелирные украшения с бриллиантами настолько самодостаточны, что не подходят для ежедневного использования в повседневной жизни. Их уместно одевать тогда, когда они выгодно смогут подчеркнуть образ и создать впечатление роскоши и праздника.