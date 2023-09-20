Голубцы по-новому: рецепт с духовкой

Любите домашние голубцы, но изнурительная формовка каждой штучки отбивает всё желание их готовить? Наша редакция нашла выход из этой ситуации. Рассказываем, как приготовить голубцы по-новому (без долгой возни).

Никакого долгого тушения! Голубцы по этому рецепту готовятся в духовке. Отправьте их в нее, а затем приступайте к нарезке продуктов для салата. Так за совсем небольшой промежуток времени у вас будет готов полноценный ужин (вкусный и сытный).

Как приготовить голубцы по-новому в духовке

Главное отличие этого варианта блюда от классического в том, что листья капусты выкладывают внахлест друг на друга. В результате вы получаете 2 довольно крупных и сытных рулета. Запекать такие голубцы-гиганты рекомендуем на подушке из овощей. Получается очень сочно!

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 шт. Свиной фарш500 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Рис100 г Помидор3 шт. Лук1 шт. Яичный желток1 шт.

Приготовление

Снимите с капусты верхние листья. Поместите головку в кастрюлю. Залейте капусту кипящей водой. Варите ее до мягкости листьев. Затем отделите их. Срежьте жесткую часть листьев.Отварите рис до полуготовности. Дайте ему остыть. Соедините рис со свиным фаршем. Добавьте соль и черный молотый перец. Хорошенько всё перемешайте до однородной массы. Разделите ее на 2 равные части. Застелите рабочую поверхность пергаментом. Выложите на него половину капустных листьев внахлест друг на друга. Сверху равномерно распределите одну часть мясной начинки. Сверните всё в плотный рулет. Проделайте те же действия со второй половиной ингредиентов.Хорошенько промойте помидоры. Нарежьте их небольшим кубиком. Очистите репчатый лук. Нарежьте его некрупно. Соедините овощи. Выложите их на дно формы для выпекания, смазанной небольшим количеством масла.Сверху на овощную смесь поместите голубцы. Накройте форму фольгой. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. Затем достаньте форму. Уберите фольгу. Смажьте рулеты из капусты взбитым яичным желтком, используя силиконовую кисточку. Отправьте форму в духовку еще на 15 минут при температуре 180 градусов.

Подавать столь аппетитные голубцы можете, как и классические, со сметаной. Это лучшая комбинация! Приготовьте это блюдо таким оригинальным способом и забудьте наконец о долгой возне с формовкой каждого голубчика.