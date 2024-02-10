адмирал х

Добрый день!

Важно! Писать про бренд,который указан в title продвигаемого урла!

Прошу написать обзор на тему азартных игр. В качестве примера возможен общий обзор или описание игрового автомата с продвигаемой страницы.

1. Статья должна соответствовать формату Обзор (https://help.sape.ru/pr/faq/1193 и https://help.sape.ru/pr/faq/1123)

2. Объем статьи — не менее 2000 знаков

3. Уникальность: не ниже 90% по ContentWatch

4. Статья должна быть на Русском языке

5. Сгенерированные тексты не принимаются

6. Заголовок не должен быть в виде поискового запроса

7. В обзоре ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3-4 упоминания названия сайта.

8. Обязательно должна быть возможность перейти на страницу с обзором с главной страницы сайта

9. Обзор должен быть открыт для индексации.

10. В теге не должно быть атрибутов nofollow, noindex.

11 Вписать слова игра/играть/ казино в околоанкорный текст

Все заявки проверяются. Просим выполнять работу качественно, это сэкономит Ваше и наше время!