Описание приготовления:

За счет того, что жаркое не мешается во время приготовления, овощи получаются очень мягкими, но целиком. Для приготовления жаркого подойдет не только казан, но и вок, или кастрюля с толстым дном и жаропрочными ручками. Формы для запекания лучше не брать, они не дадут нужной температуры внутри. При желании в жаркое добавьте бадьян, тимьян и перец черный горошком. Для более сытного варианта вместо воды можно взять мясной бульон.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Жаркое География кухни: Английская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 400 Грамм (без костей)

Вода горячая 300 Грамм

Картофель 500 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Имбирь 1 Штука (2-3 см.)

Сельдерей 2 Штуки

Мука 2 Ст. ложки

Лавровый лист 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

121 ккал

Калорийность

4 г

Белки

9 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Английское жаркое»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления английского жаркого. Овощи вымойте, при необходимости почистите.

Репчатый лук порежьте и обжарьте в растительном масле в сковороде в течение 5 минут. Чеснок порежьте пластинками и обжаривайте все еще одну минуту.

Картофель порежьте дольками. Половину картофеля смешайте с обжаренным луком (без масла), посолите.

Говядину сполосните и обсушите, посолите. Посыпьте мясо мукой и перемешайте. Выложите в сковороду после репчатого лука и обжаривайте до румяной корочки на сильном огне.

В казан выложите картофель с обжаренным луком. Сверху выложите мясо вместе с маслом.

Черешковый сельдерей порежьте дольками и выложите в казан, добавьте лавровый лист и очищенный имбирь.

Морковь порежьте кусочками и добавьте в казан к овощам и мясу.

Сверху выложите вторую половину картофеля, посолите, поперчите и влейте воду.

Казан закройте сверху фольгой для запекания и поставьте в горячую духовку. Готовьте английское жаркое при температуре 180 градусов в течение 1.5 часов.

Уберите фольгу, прибавьте огонь до температуры 200 градусов и готовьте еще 30 минут без фольги. Готовое жаркое достаньте, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!