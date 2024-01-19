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Английское жаркое

На чтение: 2 минуты
Английское жаркое

Описание приготовления:

За счет того, что жаркое не мешается во время приготовления, овощи получаются очень мягкими, но целиком. Для приготовления жаркого подойдет не только казан, но и вок, или кастрюля с толстым дном и жаропрочными ручками. Формы для запекания лучше не брать, они не дадут нужной температуры внутри. При желании в жаркое добавьте бадьян, тимьян и перец черный горошком. Для более сытного варианта вместо воды можно взять мясной бульон.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Жаркое География кухни: Английская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 400 Грамм (без костей)
  • Вода горячая 300 Грамм
  • Картофель 500 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Имбирь 1 Штука (2-3 см.)
  • Сельдерей 2 Штуки
  • Мука 2 Ст. ложки
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
  • Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

121 ккал

Калорийность

4 г

Белки

9 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Английское жаркое»

Английское жаркое

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления английского жаркого. Овощи вымойте, при необходимости почистите.

Английское жаркое

Репчатый лук порежьте и обжарьте в растительном масле в сковороде в течение 5 минут. Чеснок порежьте пластинками и обжаривайте все еще одну минуту.

Английское жаркое

Картофель порежьте дольками. Половину картофеля смешайте с обжаренным луком (без масла), посолите.

Английское жаркое

Говядину сполосните и обсушите, посолите. Посыпьте мясо мукой и перемешайте. Выложите в сковороду после репчатого лука и обжаривайте до румяной корочки на сильном огне.

Английское жаркое

В казан выложите картофель с обжаренным луком. Сверху выложите мясо вместе с маслом.

Английское жаркое

Черешковый сельдерей порежьте дольками и выложите в казан, добавьте лавровый лист и очищенный имбирь.

Английское жаркое

Морковь порежьте кусочками и добавьте в казан к овощам и мясу.

Английское жаркое

Сверху выложите вторую половину картофеля, посолите, поперчите и влейте воду.

Английское жаркое

Казан закройте сверху фольгой для запекания и поставьте в горячую духовку. Готовьте английское жаркое при температуре 180 градусов в течение 1.5 часов.

Английское жаркое

Уберите фольгу, прибавьте огонь до температуры 200 градусов и готовьте еще 30 минут без фольги. Готовое жаркое достаньте, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Английское жаркое

Приятного аппетита!

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