Описание приготовления:
За счет того, что жаркое не мешается во время приготовления, овощи получаются очень мягкими, но целиком. Для приготовления жаркого подойдет не только казан, но и вок, или кастрюля с толстым дном и жаропрочными ручками. Формы для запекания лучше не брать, они не дадут нужной температуры внутри. При желании в жаркое добавьте бадьян, тимьян и перец черный горошком. Для более сытного варианта вместо воды можно взять мясной бульон.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Жаркое География кухни: Английская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 400 Грамм (без костей)
- Вода горячая 300 Грамм
- Картофель 500 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Имбирь 1 Штука (2-3 см.)
- Сельдерей 2 Штуки
- Мука 2 Ст. ложки
- Лавровый лист 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Зелень По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
121 ккал
Калорийность
4 г
Белки
9 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Английское жаркое»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления английского жаркого. Овощи вымойте, при необходимости почистите.
Репчатый лук порежьте и обжарьте в растительном масле в сковороде в течение 5 минут. Чеснок порежьте пластинками и обжаривайте все еще одну минуту.
Картофель порежьте дольками. Половину картофеля смешайте с обжаренным луком (без масла), посолите.
Говядину сполосните и обсушите, посолите. Посыпьте мясо мукой и перемешайте. Выложите в сковороду после репчатого лука и обжаривайте до румяной корочки на сильном огне.
В казан выложите картофель с обжаренным луком. Сверху выложите мясо вместе с маслом.
Черешковый сельдерей порежьте дольками и выложите в казан, добавьте лавровый лист и очищенный имбирь.
Морковь порежьте кусочками и добавьте в казан к овощам и мясу.
Сверху выложите вторую половину картофеля, посолите, поперчите и влейте воду.
Казан закройте сверху фольгой для запекания и поставьте в горячую духовку. Готовьте английское жаркое при температуре 180 градусов в течение 1.5 часов.
Уберите фольгу, прибавьте огонь до температуры 200 градусов и готовьте еще 30 минут без фольги. Готовое жаркое достаньте, посыпьте зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!