Гренки с яйцом и молоком на сковороде – это отличный вариант завтрака и десерта. Румяные и аппетитные – их можно приправить сахаром или подавать к столу с шариками мороженого, медом или вареньем. Идеальным будет сочетание гренок с молоком, чаем или горячим компотом.

Гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде

Гренки по данному рецепту готовятся 10 минут. Их можно есть как с супами и вторыми блюдами, так и с вареньем или медом в качестве десерта, например, с чаем, кофе или горячим шоколадом.

Ингредиенты –+6 порц.

Батон 6 кусков

Молоко коровье 50 мл.

Яйцо куриное 3 шт.

Соль по вкусу

Сахар-песок 2 ст.л.

Ванилин 1 щепотка

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Гренки с яйцом и молоком на сковороде готовятся очень просто. Удобно использовать заранее нарезанный батон. Если такого нет, то подходящий продукт нарезаем тонкими ломтиками острым ножом (не более одного сантиметра толщиной). В глубокую миску вбиваем 3 яйца и заливаем их молоком. Приправляем ингредиенты солью, сахаром и ванилином. Взбиваем яйца и молоко венчиком около минуты: нам необходимо добиться однородности смеси, а не взбить массу до пены. Если в процессе будет участвовать миксер, нужного эффекта можно добиться еще быстрее. В сковороду вливаем растительное масло. Ставим емкость на включенную плиту, и пока масло подогревается, нанизываем на вилку ломтики батона и поочередно обмакиваем их в смеси из яиц и молока. Выкладываем ломтики батона в сковороду. Обжариваем их с каждой стороны на большом огне до золотистого цвета. Для того чтобы обжарить одну сторону, потребуется максимум одна минута. Следите за тем, чтобы гренки не пригорели ко дну сковороды. На тарелке с плоским дном расстилаем бумажное полотенце. Выкладываем на него гренки после обжарки, чтобы избавиться от лишнего жира. Гренки с яйцом и молоком на сковороде готовы! Подаем десерт к столу.

Приятного аппетита!

Как пожарить гренки из белого хлеба с яйцом, молоком и сыром?

Чтобы приготовить вкусные ароматные гренки, необязательно использовать свежий хлеб. Подойдет и залежавшийся пару дней продукт. Изюминка рецепта – сыр и зелень, которую можно добавлять в смесь для пропитки хлеба по желанию.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Количество порций – 6.

Ингредиенты:

Батон – 6 кусков.

Яйца – 2 шт.

Молоко – 150 мл.

Сыр – 70 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

1. Нарезаем булку хлеба ломтиками толщиной не более 1-2 сантиметров. По желанию можно разрезать крупные ломтики пополам.

2. В глубокую миску вбиваем поочередно 2 яйца и добавляем к ним сначала соль, а затем немного черного молотого перца. Взбиваем ингредиенты до однородности венчиком или миксером на небольшой скорости.

3. Вливаем в смесь молоко и снова тщательно перемешиваем жидкую смесь. Промываем небольшое количество зелени и измельчаем ее с помощью ножа. Выкладываем в миску с яйцами и молоком. Перемешиваем.

4. Натираем на терке с мелкими отверстиями кусочек сыра, а затем выкладываем его в жидкую массу с зеленью. Тщательно перемешиваем продукты.

5. Протыкаем край каждого ломтика хлеба вилкой и окунаем в смесь со всех сторон. Вливаем в сковороду пару ложек растительного масла и включаем плиту. Ставим на нее емкость и подогреваем масло пару минут. Выкладываем гренки в сковороду и обжариваем на среднем огне.

6. Чтобы в гренках не оставалось лишнего масла, необходимо выложить их после обжарки на бумажное полотенце. Гренки обжариваем с обеих сторон до появления золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Вкусные гренки с яйцом, молоком, сыром и колбасой на сковороде

Попробуйте приготовить вкусные и сытные гренки с добавлением ломтиков вареной или копченой колбасы и сыра. Это идеальный вариант для перекуса на работе или дома. Также ароматными гренками можно дополнить первые и вторые блюда.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Количество порций – 4-8.

Ингредиенты:

Хлеб белый – 4 ломтика.

Колбаса вареная – 50 гр.

Сыр – 30 гр.

Яйца – 2 шт.

Молоко – 50 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Белый хлеб нарезаем тонкими ломтиками. Если появится желание, можно разрезать ломтики пополам. Кусочек сыра натираем на мелкой терке и перекладываем в емкость.

2. Вбиваем оба яйца в глубокую миску, добавляем соль и вливаем к ним молоко. Разбиваем белок и желток венчиком, постепенно перемешивая ингредиенты между собой до однородного состояния.

3. Разогреваем на включенной плите пару ложек растительного масла, заранее влитого в сковороду. Обмакиваем каждый ломтик хлеба в яично-молочной смеси и выкладываем в емкость. Обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

4. Нарезаем колбасу тонкими ломтиками и выкладываем поверх хлеба прямо в сковороде. Посыпаем тертым сыром.

5. Томим гренки пару минут под крышкой. Когда сыр расплавится, выключаем плиту и снимаем с ее поверхности сковороду с готовым перекусом.

Приятного аппетита!

Сладкие гренки из батона с яйцом, молоком и сахаром

Сладкие гренки – это приятное воспоминание из детства многих людей. Золотистые, с хрустящей корочкой по краям и мягкой структурой – они вкусны как в горячем, так и в холодном виде, особенно с какао или чаем.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Количество порций – 4.

Ингредиенты:

Хлеб белый – ½ шт.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Сахар ванильный – 1 щепотка.

Молоко – 150 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Нарезаем белый хлеб или батон ломтиками небольшой толщины – не более одного сантиметра.

2. В глубокую емкость вливаем молоко и вбиваем к нему с помощью острого ножа пару яиц. Следим за тем, чтобы в миску не попали кусочки скорлупы. Добавляем к яйцам и молоку обычный и ванильный сахар.

3. Взбиваем ингредиенты вилкой или венчиком – зависит от того, как вам удобнее это делать. Также можно воспользоваться миксером и взбить яйца с молоком на низкой скорости.

4. Отправляем кусочек сливочного масла в сковороду и растапливаем его на включенной плите. Цепляем край каждого ломтика хлеба вилкой и обмакиваем в смеси из яиц и молока. Если хлеб черствый, держим его в смеси около минуты.

5. Перекладываем гренки в сковороду с маслом и обжариваем около минуты сначала с одной, а затем с другой стороны на небольшом огне. Готовность гренок определяем по золотистому цвету.

6. Подаем блюдо на завтрак с горячим чаем или любимым свежим кофе. Если гренки используются в качестве десерта, подавайте их с ягодами или мороженым.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт гренок с яйцом, молоком и чесноком

Гренки с чесноком – идеальный вариант для завтрака. Также их можно приготовить к обеду, как дополнение к основным блюдам или как перекус. В качестве основы для гренок используйте обычный батон, тостовый хлеб или багет.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Количество порций – 3.

Ингредиенты:

Багет – 3 ломтика.

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Молоко – ½ ст.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. От багета отрезаем ломтики толщиной 1,5 сантиметра в количестве трех штук.

2. Пару зубков чеснока, очищенных от шелухи, натираем на мелкой терке или нарезаем ножом – как будет удобнее.

3. Берем глубокую пластиковую или стеклянную миску и вбиваем в нее 2 яйца.

4. Вливаем к яйцам необходимую порцию молока, добавляем тертый или нарезанный чеснок, черный молотый перец и соль. Перемешиваем массу венчиком до однородности.

5. Берем ломтики багета, обмакиваем их один за другим в яично-молочной смеси и оставляем на минуту, чтобы они хорошо пропитались.

6. Растапливаем кусочек сливочного масла на сковороде и выкладываем в емкость ломтики. Обжариваем их около двух минут с каждой стороны на среднем огне. Подаем к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!

Соленые гренки с яйцом, молоком и солью

Рецепт гренок будет интересен тем, кто не особенно любит сладкое. Блюдо готовится с добавлением соли, молока и яиц, поэтому является оптимальным не только для завтрака.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Количество порций – 6.

Ингредиенты:

Батон – 6 шт.

Яйца – 2 шт.

Молоко – 50 мл.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Очищаем яйца с помощью губки и соды, а затем тщательно вымываем их водой. Вбиваем оба яйца в глубокую миску и энергично взбалтываем их вилкой или венчиком.

2. Вливаем к взбитым яйцам необходимое количество молока и снова перемешиваем массу, чтобы она стала однородной.

3. Солим жидкие ингредиенты и снова перемешиваем. На заметку: даже если вы готовите сладкие гренки, в смесь яиц и молока все равно нужно добавлять немного соли для более насыщенного вкуса.

4. Включаем плиту и ставим на нее сковороду с растительным маслом. Отрезаем шесть ломтиков батона от булки и обмакиваем их в смеси со всех сторон. Если батон черствый, подержите его в смеси чуть дольше.

5. Выкладываем ломтики батона в горячее масло и обжариваем их с двух сторон до появления румяной корочки. Совет: растительное масло лучше разогревать на большом огне, для обжарки гренок огонь лучше уменьшить до среднего.

Приятного аппетита!