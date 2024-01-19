Гренки с яйцом и молоком на сковороде – это отличный вариант завтрака и десерта. Румяные и аппетитные – их можно приправить сахаром или подавать к столу с шариками мороженого, медом или вареньем. Идеальным будет сочетание гренок с молоком, чаем или горячим компотом.
Гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде
Гренки по данному рецепту готовятся 10 минут. Их можно есть как с супами и вторыми блюдами, так и с вареньем или медом в качестве десерта, например, с чаем, кофе или горячим шоколадом.
Ингредиенты –+6 порц.
- Батон 6 кусков
- Молоко коровье 50 мл.
- Яйцо куриное 3 шт.
- Соль по вкусу
- Сахар-песок 2 ст.л.
- Ванилин 1 щепотка
- Масло растительное для жарки
Шаги 30 мин.
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Гренки с яйцом и молоком на сковороде готовятся очень просто. Удобно использовать заранее нарезанный батон. Если такого нет, то подходящий продукт нарезаем тонкими ломтиками острым ножом (не более одного сантиметра толщиной).
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В глубокую миску вбиваем 3 яйца и заливаем их молоком. Приправляем ингредиенты солью, сахаром и ванилином.
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Взбиваем яйца и молоко венчиком около минуты: нам необходимо добиться однородности смеси, а не взбить массу до пены. Если в процессе будет участвовать миксер, нужного эффекта можно добиться еще быстрее.
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В сковороду вливаем растительное масло. Ставим емкость на включенную плиту, и пока масло подогревается, нанизываем на вилку ломтики батона и поочередно обмакиваем их в смеси из яиц и молока.
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Выкладываем ломтики батона в сковороду. Обжариваем их с каждой стороны на большом огне до золотистого цвета. Для того чтобы обжарить одну сторону, потребуется максимум одна минута. Следите за тем, чтобы гренки не пригорели ко дну сковороды.
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На тарелке с плоским дном расстилаем бумажное полотенце. Выкладываем на него гренки после обжарки, чтобы избавиться от лишнего жира. Гренки с яйцом и молоком на сковороде готовы! Подаем десерт к столу.
Приятного аппетита!
Как пожарить гренки из белого хлеба с яйцом, молоком и сыром?
Чтобы приготовить вкусные ароматные гренки, необязательно использовать свежий хлеб. Подойдет и залежавшийся пару дней продукт. Изюминка рецепта – сыр и зелень, которую можно добавлять в смесь для пропитки хлеба по желанию.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Количество порций – 6.
Ингредиенты:
- Батон – 6 кусков.
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 150 мл.
- Сыр – 70 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – 2 щепотки.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – по желанию.
Процесс приготовления:
1. Нарезаем булку хлеба ломтиками толщиной не более 1-2 сантиметров. По желанию можно разрезать крупные ломтики пополам.
2. В глубокую миску вбиваем поочередно 2 яйца и добавляем к ним сначала соль, а затем немного черного молотого перца. Взбиваем ингредиенты до однородности венчиком или миксером на небольшой скорости.
3. Вливаем в смесь молоко и снова тщательно перемешиваем жидкую смесь. Промываем небольшое количество зелени и измельчаем ее с помощью ножа. Выкладываем в миску с яйцами и молоком. Перемешиваем.
4. Натираем на терке с мелкими отверстиями кусочек сыра, а затем выкладываем его в жидкую массу с зеленью. Тщательно перемешиваем продукты.
5. Протыкаем край каждого ломтика хлеба вилкой и окунаем в смесь со всех сторон. Вливаем в сковороду пару ложек растительного масла и включаем плиту. Ставим на нее емкость и подогреваем масло пару минут. Выкладываем гренки в сковороду и обжариваем на среднем огне.
6. Чтобы в гренках не оставалось лишнего масла, необходимо выложить их после обжарки на бумажное полотенце. Гренки обжариваем с обеих сторон до появления золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Вкусные гренки с яйцом, молоком, сыром и колбасой на сковороде
Попробуйте приготовить вкусные и сытные гренки с добавлением ломтиков вареной или копченой колбасы и сыра. Это идеальный вариант для перекуса на работе или дома. Также ароматными гренками можно дополнить первые и вторые блюда.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Количество порций – 4-8.
Ингредиенты:
- Хлеб белый – 4 ломтика.
- Колбаса вареная – 50 гр.
- Сыр – 30 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 50 мл.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Белый хлеб нарезаем тонкими ломтиками. Если появится желание, можно разрезать ломтики пополам. Кусочек сыра натираем на мелкой терке и перекладываем в емкость.
2. Вбиваем оба яйца в глубокую миску, добавляем соль и вливаем к ним молоко. Разбиваем белок и желток венчиком, постепенно перемешивая ингредиенты между собой до однородного состояния.
3. Разогреваем на включенной плите пару ложек растительного масла, заранее влитого в сковороду. Обмакиваем каждый ломтик хлеба в яично-молочной смеси и выкладываем в емкость. Обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.
4. Нарезаем колбасу тонкими ломтиками и выкладываем поверх хлеба прямо в сковороде. Посыпаем тертым сыром.
5. Томим гренки пару минут под крышкой. Когда сыр расплавится, выключаем плиту и снимаем с ее поверхности сковороду с готовым перекусом.
Приятного аппетита!
Сладкие гренки из батона с яйцом, молоком и сахаром
Сладкие гренки – это приятное воспоминание из детства многих людей. Золотистые, с хрустящей корочкой по краям и мягкой структурой – они вкусны как в горячем, так и в холодном виде, особенно с какао или чаем.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Количество порций – 4.
Ингредиенты:
- Хлеб белый – ½ шт.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
- Сахар ванильный – 1 щепотка.
- Молоко – 150 мл.
- Масло сливочное – 50 гр.
Процесс приготовления:
1. Нарезаем белый хлеб или батон ломтиками небольшой толщины – не более одного сантиметра.
2. В глубокую емкость вливаем молоко и вбиваем к нему с помощью острого ножа пару яиц. Следим за тем, чтобы в миску не попали кусочки скорлупы. Добавляем к яйцам и молоку обычный и ванильный сахар.
3. Взбиваем ингредиенты вилкой или венчиком – зависит от того, как вам удобнее это делать. Также можно воспользоваться миксером и взбить яйца с молоком на низкой скорости.
4. Отправляем кусочек сливочного масла в сковороду и растапливаем его на включенной плите. Цепляем край каждого ломтика хлеба вилкой и обмакиваем в смеси из яиц и молока. Если хлеб черствый, держим его в смеси около минуты.
5. Перекладываем гренки в сковороду с маслом и обжариваем около минуты сначала с одной, а затем с другой стороны на небольшом огне. Готовность гренок определяем по золотистому цвету.
6. Подаем блюдо на завтрак с горячим чаем или любимым свежим кофе. Если гренки используются в качестве десерта, подавайте их с ягодами или мороженым.
Приятного аппетита!
Простой и вкусный рецепт гренок с яйцом, молоком и чесноком
Гренки с чесноком – идеальный вариант для завтрака. Также их можно приготовить к обеду, как дополнение к основным блюдам или как перекус. В качестве основы для гренок используйте обычный батон, тостовый хлеб или багет.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Количество порций – 3.
Ингредиенты:
- Багет – 3 ломтика.
- Яйца – 2 шт.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Молоко – ½ ст.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – 1 щепотка.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. От багета отрезаем ломтики толщиной 1,5 сантиметра в количестве трех штук.
2. Пару зубков чеснока, очищенных от шелухи, натираем на мелкой терке или нарезаем ножом – как будет удобнее.
3. Берем глубокую пластиковую или стеклянную миску и вбиваем в нее 2 яйца.
4. Вливаем к яйцам необходимую порцию молока, добавляем тертый или нарезанный чеснок, черный молотый перец и соль. Перемешиваем массу венчиком до однородности.
5. Берем ломтики багета, обмакиваем их один за другим в яично-молочной смеси и оставляем на минуту, чтобы они хорошо пропитались.
6. Растапливаем кусочек сливочного масла на сковороде и выкладываем в емкость ломтики. Обжариваем их около двух минут с каждой стороны на среднем огне. Подаем к столу в горячем виде.
Приятного аппетита!
Соленые гренки с яйцом, молоком и солью
Рецепт гренок будет интересен тем, кто не особенно любит сладкое. Блюдо готовится с добавлением соли, молока и яиц, поэтому является оптимальным не только для завтрака.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Количество порций – 6.
Ингредиенты:
- Батон – 6 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 50 мл.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
1. Очищаем яйца с помощью губки и соды, а затем тщательно вымываем их водой. Вбиваем оба яйца в глубокую миску и энергично взбалтываем их вилкой или венчиком.
2. Вливаем к взбитым яйцам необходимое количество молока и снова перемешиваем массу, чтобы она стала однородной.
3. Солим жидкие ингредиенты и снова перемешиваем. На заметку: даже если вы готовите сладкие гренки, в смесь яиц и молока все равно нужно добавлять немного соли для более насыщенного вкуса.
4. Включаем плиту и ставим на нее сковороду с растительным маслом. Отрезаем шесть ломтиков батона от булки и обмакиваем их в смеси со всех сторон. Если батон черствый, подержите его в смеси чуть дольше.
5. Выкладываем ломтики батона в горячее масло и обжариваем их с двух сторон до появления румяной корочки. Совет: растительное масло лучше разогревать на большом огне, для обжарки гренок огонь лучше уменьшить до среднего.
Приятного аппетита!