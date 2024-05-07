Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить арахис с солью на сковороде. Соль я использую морскую, но обычная каменная тоже подойдет. Можно также добавить в соляной раствор сушеные травы, черный или острый молотый перец, получится тоже вкусно. Количество соли рекомендую подбирать по вкусу. Арахис с солью — отличная закуска к пиву, сытный перекус или добавка для различных десертов. Так что берите на заметку!
Основной ингредиент: Орехи / Арахис Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Арахис 150 Грамм (сырой, неочищенный)
- Соль 3.5 Грамма
- Вода 30 Миллилитров
Количество порций 6
Калорийность
514 ккал
Калорийность
40 г
Белки
21 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Арахис с солью на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Выложите в сухую сковороду арахис в один слой. Поставьте на плиту и на средней температуре начните обжаривать, периодически помешивая, чтобы арахис не пригорел.
Готовьте арахис около 10-15 минут, пока он не приобретет румяный цвет, а шкурка начнет отходить.
Слегка остудите арахис, затем отшелушите орехи руками от шкурок.
В горячей воде растворите соль.
Полейте получившимся соляным раствором арахис, перемешайте и прогрейте его на среднем огне, пока жидкость не выпарится.
Арахис должен равномерно покрыться тонким слоем соли.
Жареный арахис с солью на сковороде готов, приятного вам аппетита!