Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить арахис с солью на сковороде. Соль я использую морскую, но обычная каменная тоже подойдет. Можно также добавить в соляной раствор сушеные травы, черный или острый молотый перец, получится тоже вкусно. Количество соли рекомендую подбирать по вкусу. Арахис с солью — отличная закуска к пиву, сытный перекус или добавка для различных десертов. Так что берите на заметку!

Основной ингредиент: Орехи / Арахис Блюдо: Закуски Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Арахис 150 Грамм (сырой, неочищенный)

Соль 3.5 Грамма

Вода 30 Миллилитров

Количество порций 6

Калорийность

514 ккал

Калорийность

40 г

Белки

21 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Арахис с солью на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Выложите в сухую сковороду арахис в один слой. Поставьте на плиту и на средней температуре начните обжаривать, периодически помешивая, чтобы арахис не пригорел.

Готовьте арахис около 10-15 минут, пока он не приобретет румяный цвет, а шкурка начнет отходить.

Слегка остудите арахис, затем отшелушите орехи руками от шкурок.

В горячей воде растворите соль.

Полейте получившимся соляным раствором арахис, перемешайте и прогрейте его на среднем огне, пока жидкость не выпарится.

Арахис должен равномерно покрыться тонким слоем соли.

Жареный арахис с солью на сковороде готов, приятного вам аппетита!