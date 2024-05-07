ГлавнаяРецептыЕго обожают все: рецепт идеального греческого салата Его обожают все: рецепт идеального греческого салата На чтение: 1 минута Если ищете рецепт какого-то легкого салата, приготовьте греческий. Ведь это всегда беспроигрышная идея. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Трудно представить еще какой-то настолько популярный легкий летний салат. Греческий бьет все рекорды. Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья «МастерШеф» Греческий салат Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 3 столовые ложки оливкового масла; – 1,5 столовой ложки лимонного сока; – 1 зубчик чеснока; – 0,5 чайной ложки сушеного орегано; – 0,25 чайной ложки черного перца; – 3 томата; – 0,5 луковицы; – 0,5 огурца; – 120 граммов феты; – 30 граммов маслин. Приготовление: В банке смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и орегано. В миску выложите нарезанные небольшими кусочками томаты, огурец и фету. Добавьте нарезанный тонкими кольцами красный лук и маслины. Перед подачей полейте заправкой, аккуратно перемешайте и посыпьте свежемолотым черным перцем сверху. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики. Поделитесь с друзьями