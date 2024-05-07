Его обожают все: рецепт идеального греческого салата

Если ищете рецепт какого-то легкого салата, приготовьте греческий. Ведь это всегда беспроигрышная идея. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Трудно представить еще какой-то настолько популярный легкий летний салат. Греческий бьет все рекорды. Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья «МастерШеф» Греческий салат Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1,5 столовой ложки лимонного сока;

– 1 зубчик чеснока;

– 0,5 чайной ложки сушеного орегано;

– 0,25 чайной ложки черного перца;

– 3 томата;

– 0,5 луковицы;

– 0,5 огурца;

– 120 граммов феты;

– 30 граммов маслин. Приготовление: В банке смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и орегано. В миску выложите нарезанные небольшими кусочками томаты, огурец и фету. Добавьте нарезанный тонкими кольцами красный лук и маслины. Перед подачей полейте заправкой, аккуратно перемешайте и посыпьте свежемолотым черным перцем сверху. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики.