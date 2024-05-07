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Его обожают все: рецепт идеального греческого салата

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Его обожают все: рецепт идеального греческого салата

Если ищете рецепт какого-то легкого салата, приготовьте греческий. Ведь это всегда беспроигрышная идея.

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Трудно представить еще какой-то настолько популярный легкий летний салат. Греческий бьет все рекорды.

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Греческий салат

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1,5 столовой ложки лимонного сока;
– 1 зубчик чеснока;
– 0,5 чайной ложки сушеного орегано;
– 0,25 чайной ложки черного перца;
– 3 томата;
– 0,5 луковицы;
– 0,5 огурца;
– 120 граммов феты;
– 30 граммов маслин.

Приготовление:

  1. В банке смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и орегано.
  2. В миску выложите нарезанные небольшими кусочками томаты, огурец и фету. Добавьте нарезанный тонкими кольцами красный лук и маслины.
  3. Перед подачей полейте заправкой, аккуратно перемешайте и посыпьте свежемолотым черным перцем сверху.

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