Кожен з нас має якісь мрії. Однак іноді нам може здатися, що багато з них складні у реалізації. В даний час у нас все менше і менше обмежень, тому їх, які можуть здатися досить абстрактними, все ще можна реалізувати. Ви коли-небудь замислювалися, як це — парити в повітрі?

Такі атракціони в Києві, як політ в аеродинамічній трубі, гарантують відчуття невагомості, яке неможливо описати словами. Вам просто потрібно це випробувати! Для всіх, хто любить випробовувати нові емоції, політ в аеродинамічній трубі стане хітом!

Що таке аеродинамічна труба?

Екстремальні атракціони в Києві це, перш за все, аеродинамічна труба. Це свого роду симулятор вільного польоту, який дозволяє вам у безпечних, контрольованих умовах випробувати відчуття вільного падіння, яке ви зазвичай відчуваєте під час стрибка з парашутом.

Атракціон політ в аеротрубі — це вертикальна, зазвичай скляна труба із замкнутою циркуляцією повітря, в якій потужні вентилятори створюють рівномірний повітряний потік зі швидкістю до 330 км/год. Такий сильний потік повітря здатний підняти дорослу людину на висоту до кількох метрів, дозволяючи їй випробувати відчуття вільного польоту в тунелі.

Як виглядає політ в аеродинамічній трубі?

Як «підкорити» подібні атракціони в Києві? Перш ніж ви зможете почати літати в тунелі, ви спочатку пройдете коротке тренування. Інструктор пояснить вам, як працює повітря в аеродинамічній трубі і як виглядає кожен етап польоту.

Атракціон політ в аеротрубі вимагає відповідної підготовки для вашої безпеки. Ви навчитеся безпечно розташовувати своє тіло в потоках повітря, щоб вільно парити, навчитеся входити і виходити з польотної камери, а також навчитеся декільком простим жестам для спілкування в аеродинамічній трубі (великий потік повітря та шум в аеродинамічній трубі дозволяє спілкуватися за допомогою слів).

Перед польотом ви отримаєте від інструктора все необхідне спорядження:

костюм;

шолом;

окуляри;

беруші.

Скільки триває відпочинок в Києві — політ в аеродинамічній трубі?

Парк атракціонів Київ для дорослих пропонує політ в аеродинамічної трубі, котрий триває приблизно стільки ж, скільки вільне падіння при стрибку з парашутом, тобто. приблизно 45-60 секунд. На перший погляд це може здатися не так і багато, але в ході тренування ви виявите, що підтримання правильного положення тіла, яке дозволить вам вільно плавати в тунелі, насправді вимагає великих фізичних зусиль.

Парк атракціонів Київ 2023 стверджує, що політ у тунелі задіює майже всі м’язи вашого тіла, включаючи ті, про існування яких ви навіть не підозрювали. Тому така тривалість польоту є найбільш оптимальною, особливо на початку.

Чи безпечно літати в аеродинамічній трубі?

У парку атракціонів у Києві ціни досить доступні, при цьому аеротунель — найбезпечніший спосіб випробувати відчуття вільного польоту, про що свідчить той факт, що користуватися спорудою можуть діти з 5 років, а верхнього вікового обмеження немає.

Перед входом у тунель ви отримаєте необхідний захисний одяг у вигляді костюма, шолома та окулярів. Ви також пройдете короткий інструктаж з техніки безпеки, навчитеся приймати правильне положення у польоті та вивчіть основні знаки зв’язку.

Під час польоту в тунелі вас постійно супроводжуватиме інструктор, що забезпечує вашу безпеку та правильне виконання. Швидкість повітря в аеродинамічній трубі також індивідуально підбирається залежно від віку, ваги та навичок учасника.

У разі виникнення будь-яких проблем оператор може у будь-який момент зменшити потужність повітря, цим ще й регулюючи висоту польоту, а екстрених ситуаціях відключити її повністю.