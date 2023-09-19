ГлавнаяРецептыСырная запеканка с грушами в час – выпечка, которая точно станет любимой Сырная запеканка с грушами в час – выпечка, которая точно станет любимой На чтение: 1 минута Не знаете, что приготовить из груш? У нас есть рецепт творожной запеканки за час, который точно станет фаворитом среди других быстрых десертов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сырная запеканка с грушами – отличный вариант десерта для семейных посиделок или праздничного стола. Его быстро и легко готовить, вам ведь нужно смешать все ингредиенты, а затем просто выложить груши. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Этот рецепт можно отнести к быстрой выпечке, ведь уже через час он будет на столе. Рецепт творожной запеканки с грушками Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 500 граммов кисломолочного сыра; – 4 куриных яйца; – 4 ложки сахара; – 2 ложки молока; – 2 ложки манной крупы; – щепотка соли; – груши. Приготовление: Домашний творог, манку, сахар, молоко и желтки сбиваем блендером до однородной массы. В яичный белок добавляем щепотку соли и взбиваем до стойких пиков. Вмешиваем яичные белки в творожную массу, легкими движениями перемешиваем. Выкладываем на противень, добавляем кусочки груш. Выпекаем все в разогретой духовке до 180 градусов 40 – 50 минут. После выпечки присыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусный сливовый пирог по проверенному рецепту. Поделитесь с друзьями