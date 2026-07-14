Чита — административный центр Забайкальского края, важный транспортный узел на Транссибирской магистрали. Город имеет стратегическое значение как ворота в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Авиадоставка грузов в Читу востребована для обеспечения региональной экономики, включая горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.

Сроки доставки в Читу

Регулярные рейсы из Москвы в Читу выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Время в пути — около 6 часов[reference:43]. Общий срок доставки «от двери до двери» составляет 1–3 дня. Аэропорт Читы (Кадала) принимает грузовые рейсы и имеет необходимую инфраструктуру для обработки грузов.

Тарифы на авиадоставку в Читу

Стоимость авиаперевозки груза в Читу зависит от аэропорта вылета и весовой категории. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и НДС 20%[reference:44].

Из Домодедово (авиакомпания S7):

Минимальный вес: 30 кг[reference:45]

Минимальная стоимость перевозки: 10 050 руб.[reference:46]

Генеральный (обычный) груз: 335 руб./кг[reference:47]

Скоропортящиеся грузы: 335 руб./кг[reference:48]

Опасный груз: 391 руб./кг[reference:49]

Тяжеловесный груз: 378 руб./кг[reference:50]

Цветы и саженцы: 379 руб./кг[reference:51]

Медикаменты: 335 руб./kg[reference:52]

Из Домодедово (авиакомпания У6):

Минимальный вес: 30 кг[reference:53]

Минимальная стоимость перевозки: 8 550 руб.[reference:54]

Генеральный (обычный) груз: 285 руб./кг[reference:55]

Цветы и саженцы: 313 руб./кг[reference:56]

Особенности региона

Географическое положение. Чита расположена в зоне резко континентального климата, с холодной зимой (до -40°C) и тёплым летом.

Чита расположена в зоне резко континентального климата, с холодной зимой (до -40°C) и тёплым летом. Промышленность. В регионе развита горнодобывающая промышленность (золото, уран, медь), что требует регулярных поставок оборудования и запчастей.

В регионе развита горнодобывающая промышленность (золото, уран, медь), что требует регулярных поставок оборудования и запчастей. Транспортные связи. Через Читу проходят основные транспортные маршруты на Дальний Восток и в Китай.

Как отправить груз в Читу

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Часто задаваемые вопросы

Сколько идёт груз в Читу?

1–3 дня.

Можно ли отправить сборный груз в Читу?

Да, регулярные сборные отправки.

Можно ли отправить опасный груз?

Да, но требуется согласование и доплата.

Заключение

Авиадоставка в Читу — это надёжный способ доставки грузов в Забайкальский край. Обращайтесь в раздел авиаперевозки в Читу.