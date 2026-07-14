Чита — административный центр Забайкальского края, важный транспортный узел на Транссибирской магистрали. Город имеет стратегическое значение как ворота в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Авиадоставка грузов в Читу востребована для обеспечения региональной экономики, включая горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.
Сроки доставки в Читу
Регулярные рейсы из Москвы в Читу выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Время в пути — около 6 часов[reference:43]. Общий срок доставки «от двери до двери» составляет 1–3 дня. Аэропорт Читы (Кадала) принимает грузовые рейсы и имеет необходимую инфраструктуру для обработки грузов.
Тарифы на авиадоставку в Читу
Стоимость авиаперевозки груза в Читу зависит от аэропорта вылета и весовой категории. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и НДС 20%[reference:44].
Из Домодедово (авиакомпания S7):
- Минимальный вес: 30 кг[reference:45]
- Минимальная стоимость перевозки: 10 050 руб.[reference:46]
- Генеральный (обычный) груз: 335 руб./кг[reference:47]
- Скоропортящиеся грузы: 335 руб./кг[reference:48]
- Опасный груз: 391 руб./кг[reference:49]
- Тяжеловесный груз: 378 руб./кг[reference:50]
- Цветы и саженцы: 379 руб./кг[reference:51]
- Медикаменты: 335 руб./kg[reference:52]
Из Домодедово (авиакомпания У6):
- Минимальный вес: 30 кг[reference:53]
- Минимальная стоимость перевозки: 8 550 руб.[reference:54]
- Генеральный (обычный) груз: 285 руб./кг[reference:55]
- Цветы и саженцы: 313 руб./кг[reference:56]
Особенности региона
- Географическое положение. Чита расположена в зоне резко континентального климата, с холодной зимой (до -40°C) и тёплым летом.
- Промышленность. В регионе развита горнодобывающая промышленность (золото, уран, медь), что требует регулярных поставок оборудования и запчастей.
- Транспортные связи. Через Читу проходят основные транспортные маршруты на Дальний Восток и в Китай.
Как отправить груз в Читу
- Свяжитесь с нами для расчёта стоимости — страница авиаперевозки в Читу.
- Подготовьте груз и документы.
- Сдайте груз в грузовой терминал или закажите забор.
- Получите авианакладную и отслеживайте груз.
Часто задаваемые вопросы
Сколько идёт груз в Читу?
1–3 дня.
Можно ли отправить сборный груз в Читу?
Да, регулярные сборные отправки.
Можно ли отправить опасный груз?
Да, но требуется согласование и доплата.
Заключение
Авиадоставка в Читу — это надёжный способ доставки грузов в Забайкальский край. Обращайтесь в раздел авиаперевозки в Читу.