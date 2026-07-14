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Авиадоставка грузов в Читу: доставка в Забайкальский край

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Авиадоставка грузов в Читу: доставка в Забайкальский край

Чита — административный центр Забайкальского края, важный транспортный узел на Транссибирской магистрали. Город имеет стратегическое значение как ворота в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Авиадоставка грузов в Читу востребована для обеспечения региональной экономики, включая горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.

Сроки доставки в Читу

Регулярные рейсы из Москвы в Читу выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Время в пути — около 6 часов[reference:43]. Общий срок доставки «от двери до двери» составляет 1–3 дня. Аэропорт Читы (Кадала) принимает грузовые рейсы и имеет необходимую инфраструктуру для обработки грузов.

Тарифы на авиадоставку в Читу

Стоимость авиаперевозки груза в Читу зависит от аэропорта вылета и весовой категории. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и НДС 20%[reference:44].

Из Домодедово (авиакомпания S7):

  • Минимальный вес: 30 кг[reference:45]
  • Минимальная стоимость перевозки: 10 050 руб.[reference:46]
  • Генеральный (обычный) груз: 335 руб./кг[reference:47]
  • Скоропортящиеся грузы: 335 руб./кг[reference:48]
  • Опасный груз: 391 руб./кг[reference:49]
  • Тяжеловесный груз: 378 руб./кг[reference:50]
  • Цветы и саженцы: 379 руб./кг[reference:51]
  • Медикаменты: 335 руб./kg[reference:52]

Из Домодедово (авиакомпания У6):

  • Минимальный вес: 30 кг[reference:53]
  • Минимальная стоимость перевозки: 8 550 руб.[reference:54]
  • Генеральный (обычный) груз: 285 руб./кг[reference:55]
  • Цветы и саженцы: 313 руб./кг[reference:56]

Особенности региона

  • Географическое положение. Чита расположена в зоне резко континентального климата, с холодной зимой (до -40°C) и тёплым летом.
  • Промышленность. В регионе развита горнодобывающая промышленность (золото, уран, медь), что требует регулярных поставок оборудования и запчастей.
  • Транспортные связи. Через Читу проходят основные транспортные маршруты на Дальний Восток и в Китай.

Как отправить груз в Читу

  1. Свяжитесь с нами для расчёта стоимости — страница авиаперевозки в Читу.
  2. Подготовьте груз и документы.
  3. Сдайте груз в грузовой терминал или закажите забор.
  4. Получите авианакладную и отслеживайте груз.

Часто задаваемые вопросы

Сколько идёт груз в Читу?
1–3 дня.

Можно ли отправить сборный груз в Читу?
Да, регулярные сборные отправки.

Можно ли отправить опасный груз?
Да, но требуется согласование и доплата.

Заключение

Авиадоставка в Читу — это надёжный способ доставки грузов в Забайкальский край. Обращайтесь в раздел авиаперевозки в Читу.

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