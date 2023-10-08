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Молочный коктейль с хурмой

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Молочный коктейль с хурмой

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить молочный коктейль с хурмой. Хурму выбирайте обязательно спелую, мягкую, не вяжущую. Вместо ванильного молока можно использовать обычное, но лучше высокой жирности и добавить подсластитель по вкусу.
Основной ингредиент: Фрукты / Хурма Блюдо: Напитки / Коктейли / Молочные

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 300 Миллилитров (ванильное)
  • Корица молотая 1/4 Чайных ложки
  • Хурма 1-3 Штук (в зависимости от размера)

Количество порций 1

Калорийность

59 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молочный коктейль с хурмой»

Молочный коктейль с хурмой

Подготовьте все ингредиенты.

Молочный коктейль с хурмой

Хурму помойте и удалите косточки. Нарежьте на ломтики.

Молочный коктейль с хурмой

В стакан для измельчения переложите хурму, влейте молоко и добавьте щепотку корицы.

Молочный коктейль с хурмой

Блендером взбейте до однородной консистенции.

Молочный коктейль с хурмой

Молочный коктейль с хурмой готов!

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