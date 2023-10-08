Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить молочный коктейль с хурмой. Хурму выбирайте обязательно спелую, мягкую, не вяжущую. Вместо ванильного молока можно использовать обычное, но лучше высокой жирности и добавить подсластитель по вкусу.
Основной ингредиент: Фрукты / Хурма Блюдо: Напитки / Коктейли / Молочные
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 300 Миллилитров (ванильное)
- Корица молотая 1/4 Чайных ложки
- Хурма 1-3 Штук (в зависимости от размера)
Количество порций 1
Калорийность
59 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Молочный коктейль с хурмой»
Подготовьте все ингредиенты.
Хурму помойте и удалите косточки. Нарежьте на ломтики.
В стакан для измельчения переложите хурму, влейте молоко и добавьте щепотку корицы.
Блендером взбейте до однородной консистенции.
Молочный коктейль с хурмой готов!