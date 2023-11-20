ГлавнаяРецептыАутентичный малай с повидлом: рецепт вкусной выпечки, прошедший проверку поколений Аутентичный малай с повидлом: рецепт вкусной выпечки, прошедший проверку поколений На чтение: 1 минута Малай – это корж из кукурузной, гороховой или пшенной муки. Для лучшего вкуса его можно смазать густым повидлом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В оригинальном рецепте используют повидло из слив. Однако вы можете брать любое другое – главное, чтобы оно было густым и не стекало с коржей. Вкусная идея для ужина Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Пошаговый рецепт малая с вареньем Время: 1 час 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 300 граммов кукурузной муки; – 3 стакана молока 3,2%; – 150 граммов сахара; – 50 граммов сливочного масла 82%; – 6 крупных яиц; – 20 граммов лимонной цедры; – 3 грамма соды; – 150 граммов повидла; – панировочные сухари. Приготовление: Хорошо подогрейте молоко в кастрюле. Высыпьте муку в миску и запарьте горячим молоком. Перемешайте, чтобы разбить все комочки. Разделите яйца на белки и желтки. В отдельной миске разотрите масло с сахаром, желтками и лимонной цедрой. Добавляйте по ложке заваренную муку и соду, перемешивая после каждой. Белки взбейте до пышной пены и смешайте с остальным тестом. Вылейте тесто в 2 присыпанные панировочными сухарями формы и выпекайте в разогретой до 210 градусов духовке в течение часа. Спеченный пирог смажьте повидлом и накройте один корж другим. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить медовик на сожженном сахаре по давнему рецепту от Евгения Клопотенко. Поделитесь с друзьями