Традиционная украинская кухня: рецепт яворовского пирога

Яворовский пирог – это, пожалуй, самая известная выпечка Западной Украины.

Рецептов яворовского пирога существует очень много. Каждая хозяйка ориентируется на те продукты, которые у нее к тому времени были под рукой. Но основные ингредиенты остаются неизменными. Это прямоугольный пирог из дрожжевого теста с начинкой из картофеля и гречки. Тесто получается тонким, а начинки должно быть много.

Яворовский пирог готовят на Пасху и крестины, на Рождество и свадьбы, а учитывая довольно простые ингредиенты – и просто в будни. Рецептом поделились на канале «Львівські пляцки».

Можно даже взять готовое слоеное дрожжевое тесто, чтобы не готовить его самостоятельно. А в начинку можно добавить кубики сыра. На следующий день пирог можно поджарить на сковороде и подавать со сметаной.

Яворовский пирог

Ингредиенты:

Для теста:

100 мл воды;

25 мл молока;

15 г сахара;

12-13 г дрожжей;

1 яйцо;

280 г муки;

5 г соли;

35 мл масла.

Для начинки:

150 г гречневой крупы;

150 мл воды;

300 г лука;

80 мл масла;

1 кг почищенного картофеля;

50 г натертого лука;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. черного молотого перца.

Заранее сварите гречку до полуготовности, она доготовится уже вместе с пирогом. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде и растолките в пюре.

Лук нарежьте мелкими кубиками и поджарьте на растительном масле.

Возьмите большую миску, где будете смешивать начинку. Выложите в миску картофель и обжаренный лук.

Всыпьте в миску к начинке полуготовую гречку и вбейте 1 яйцо.

Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте начинку.

Теперь готовьте тесто. Смешайте 100 мл воды и 25 мл молока, добавьте 15 г сахара и 15 г дрожжей. Перемешайте все и добавьте яйцо. Снова перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте. Добавьте соль и влейте 35 мл масла. Снова заместите тесто. И оставьте подниматься на час.

Смажьте форму маслом, или смальцем.

Посыпьте доску или стол мукой и раскатайте 2/3 теста в длинный пласт, чтобы покрыть дно и бока формы.

Выложите тесто в форму, чтобы оно попало и за края формы, но сильно не прижимайте, потому что потом мы будем заворачивать бортики. Выложите внутрь начинку и разровняйте.

Раскатайте 1/3 часть оставшегося теста в тонкий пласт по размерам формы и накройте пирог.

Теперь защипните края пирога с верхним пластом теста.

Смажьте пирог яйцом и запекайте яворовский пирог в разогретой до 40 минут духовке при температуре 180 градусов.

Нарезайте и подавайте.

Также вы можете приготовить английский пирог с хрустящим тестом и нежной начинкой.