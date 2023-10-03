Баклажаны, перцы и помидоры: рецепт вкусного овощного рагу на ужин

Это очень простое блюдо, которое можно есть теплым, или холодным, а еще оно подходит для вегетарианцев.

Это простое, сытное и очень вкусное блюдо, в котором все овощи отдают свои ароматы. Этим рагу можно дополнить любое мясное блюдо, или же его можно есть просто так, со свежим хлебом, или тонким лавашом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Тушеные баклажаны с овощами

Ингредиенты:

Баклажаны – 400 г;

Болгарский перец – 200 г;

Помидоры – 400 г;

Лук – 70 г;

Морковь — 130 г;

Растительное масло

Чеснок, зелень, соль.

Морковку, лук и чеснок очистите. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку.

Готовится овощи будут одновременно, так что лучше их сразу нарезать и подготовить. Лук нарежьте полукольцами, перец – полосками. Если хотите, чтобы рагу было ярким, выберите разноцветные сладкие перцы. Морковь натрите на крупной терке, или нарежьте соломкой.

Баклажаны нарежьте брусочками. Помидоры нарежьте дольками.

В глубокой сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Сначала отправьте обжариваться перец, морковку и лук. Помешивая, готовьте на сильном огне несколько минут.

Далее к обжаренным овощам добавьте баклажаны и помидоры.

Слегка посолите, все перемешайте, накройте сковородку крышкой. Огонь убавьте и тушите овощи около получаса. Помидоры дадут сок и рагу не будет подгорать. Через пять минут откройте крышку и проверьте, хватает ли жидкости. Если нет, добавьте еще помидоров.

В этот момент надо добавить мелко нарезанный чеснок и побольше зелени по своему вкусу. Отлично подходят петрушка и базилик. Перемешайте рагу и оставьте с открытой крышкой на 5 минут. Блюдо готово.

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