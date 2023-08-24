ГлавнаяРецептыБаклажаны по вкусу, как грибы, или как приготовить закуску к хлебу на каждый день Баклажаны по вкусу, как грибы, или как приготовить закуску к хлебу на каждый день Admin 24 августа 2023 На чтение: 1 минута Нравится: 1 Каждый день мы готовим бутерброды на завтрак или на перекус с сыром, колбасой. Мы предлагаем попробовать отличную закуску из баклажанов, к которой уже не нужно никаких других приложений. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Баклажаны по вкусу, как грибы часто подают именно с хлебом. Они действительно вкусны как тушеные грибы в сметане. Если вы не любите баклажаны в блюдах, здесь эта закуска станет любимой. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Рецепт закуски из баклажанов Время: 40 минут Ингредиенты: – баклажаны; – сливки или сметана; – чеснок; – репчатый лук. Приготовление: Нарезаем очищенный лук кубиками. Обжариваем лучок до золотистого цвета на разогретой сковороде с растительным маслом. Добавляем очищенные и нарезанные произвольными кусочками баклажаны и обжариваем вместе с луком. Когда они будут готовы, добавляем сливки или сметану и тушим дальше. В конце натираем чеснок и добавляем мелко нарезанную зелень. Подаем вместе с хрустящим хлебом или на брускетах. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить перчики в сметане по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Квашеные помидоры в ведре: раскрываем бабушкины секретыВы забудете об обычном картофеле: готовим вареники с особой начинкойКвашеные помидоры в ведре: раскрываем бабушкины секретыЭто блюдо станет фаворитом сезона: как приготовить пасту из баклажановКак вкусно приготовить молодую кукурузу: два рецепта по выбору Поделитесь с друзьями Нравится: 1