Сколько авокадо можно съедать в день: отвечает эксперт

Нутрициолог Татьяна Семенова посоветовала не перебарщивать с авокадо — особенно если вы стремитесь похудеть. Мнение эксперта передает портал News.ru.

Авокадо — это источник витаминов группы B, калия, фолиевой кислоты и растворимой клетчатки, однако за его потреблением нужно следить.

Растворимая клетчатка помогает контролировать вес, а комплекс витаминов и микроэлементов укрепляет сердце, защищает от рака и способствует омолаживанию кожи. Даже с учетом очевидной пользы Семенова не рекомендует съедать более двух авокадо в день. При такой «дозировке» положительный эффект от продукта будет заметнее.

Кормящим женщинам, по мнению специалиста, от авокадо лучше отказаться, так как плод является сильным аллергеном. Продукт нужно добавлять в рацион постепенно, без лишнего фанатизма.

Коллега Соколовой, врач Екатерина Новикова, также подтвердила пользу авокадо: она рассказала, что плод благоприятно влияет на либидо, потенцию и репродуктивные функции человека.

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