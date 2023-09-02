Баклажаны вкуснее мяса: сразу 3 лучших рецепта. В сезон готовлю только так

О баклажанах человечество смогло узнать благодаря индусам. Выращивался овощ в Древней Индии, откуда в IX веке распространился по Европе.
Однако, при всей пользе баклажанов для человека, этот овощ долгое время ели лишь самые смелые. Дело в том, что баклажан с древнегреческого означает “яблоко бешенства”.
Сейчас баклажаны употребляют в пищу повсеместно. Дадим вам несколько рецептов приготовления баклажанов.
Ингредиенты для маринованных баклажанов с перцем:
- Баклажаны – 1 кг;
- Перец болгарский – 1 кг;
- Укроп – небольшой пучок;
- Петрушка – пучок;
- Чеснок – 1 головка;
- Вода – 200 г;
- Соль – 1 ч.л.;
- Сахар – 2 ст.л.;
- Уксус 9% – 2 ст.л.
Приготовление маринованных баклажанов с перцем:
Удаляем у баклажанов плодоножки и нарезаем небольшими треугольными брусочками. Смешиваем баклажанные кусочки с растительным маслом.
Застилаем противень пергаментом, выкладываем баклажанные кусочки. Запекаем брусочки при 200 градусах в духовке 15-20 минут.
Удаляем у сладких перцев внутренности, нарезаем крупными дольками. Аналогично баклажанам запекаем перец при 200 градусах 15 минут.
Шинкуем мелко петрушку и укроп. Давим чеснок и шинкуем мелко. Для маринада выливаем в сотейник воду, высыпаем соль и сахар. Доводим воду до кипения, наливаем в сотейник уксус.
В форму выкладываем слоями перец и баклажанные кусочки, каждый слой обрабатываем зеленью и чесноком. Заливаем форму с овощами маринадом, закрываем крышкой и оставляем минимум на пару часов.
Ингредиенты для баклажанов с острым перцем:
- Баклажаны — 1,2 кг;
- Перец сладкий — 400 г;
- Чеснок — 10 зубчиков;
- Острый перец – 1 шт.;
- Сахар — 30 г;
- Уксус 6% — 30 г;
- Соль — 1 ч.л.;
- Масло растительное — 30 г.
Приготовление баклажанов с острым перцем:
Убираем у баклажанов плодоножки, нарезаем небольшими брусочками. Солим баклажанные кусочки, оставляем на пару часов. Спустя заданное время баклажаны убираем на бумажное полотенце, слегка высушиваем.
В сковороде в несколько подходов на растительном масле обжариваем баклажанные брусочки до румяной корочки. Очищаем от внутренностей болгарский перец, перемалываем его в мясорубке вместе с чесноком.
Выкладываем массу из перца болгарского, Чили и чеснока в миску с баклажанными кусочками. Солим смесь, высыпаем сахар, добавляем уксус и воду, перемешиваем.
Оставляем смесь на 3-4 часа в холодильнике мариноваться.
Ингредиенты для баклажанов с овощами:
- Баклажаны – 1 кг;
- Соль – 1 ч.л.;
- Морковь – 1 шт.;
- Лук репчатый – 1 шт.;
- Болгарский перец – 1 шт.;
- Петрушка – пучок;
- Чеснок – 4 зубчика;
Ингредиенты для маринада:
- Вода – 2 ст.л.;
- Уксус 9% — 2 ст.л.;
- Сахар – 2 ст.л.;
- Соль – 0,5 ч.л.
Приготовление баклажанов с овощами:
Баклажаны без плодоножек нарезаем на не толстые кольца, солим и перемешиваем. Натираем на крупной терке очищенную морковь.
Нарезаем перьями репчатый лук, а очищенный болгарский перец режем соломкой. Оставляем баклажаны на полчаса, а затем промакиваем бумажным полотенцем.
В сковороде на растительном масле обжариваем баклажанные кольца до золотистого цвета с обеих сторон. Также отдельно в сковороде обжариваем пару минут морковь, перец и лук.
Шинкуем мелко зубчики чеснока и петрушку, выкладываем к слегка обжаренным мягким овощам. На дно формы выкладываем ⅓ колец баклажанов, а затем кладем ⅓ овощного слоя.
Чередуем слои баклажанов и овощей в форме.
Для приготовления маринада смешиваем в чаше уксус с сахаром, добавляем воду и соль. Пару секунд перемешиваем ингредиенты, выливаем в овощную смесь с баклажанами.
Оставляем под крышкой мариноваться овощи на 4-5 часов.
В итоге получается много закуски из баклажанов и овощей. Хорошее дополнение к мясу, которое можно хранить долго в холодильнике.