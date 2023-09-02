Баклажаны вкуснее мяса: сразу 3 лучших рецепта. В сезон готовлю только так

О баклажанах человечество смогло узнать благодаря индусам. Выращивался овощ в Древней Индии, откуда в IX веке распространился по Европе.

Однако, при всей пользе баклажанов для человека, этот овощ долгое время ели лишь самые смелые. Дело в том, что баклажан с древнегреческого означает “яблоко бешенства”.

Сейчас баклажаны употребляют в пищу повсеместно. Дадим вам несколько рецептов приготовления баклажанов.

Ингредиенты для маринованных баклажанов с перцем:

Баклажаны – 1 кг;

Перец болгарский – 1 кг;

Укроп – небольшой пучок;

Петрушка – пучок;

Чеснок – 1 головка;

Вода – 200 г;

Соль – 1 ч.л.;

Сахар – 2 ст.л.;

Уксус 9% – 2 ст.л.

Приготовление маринованных баклажанов с перцем:

Удаляем у баклажанов плодоножки и нарезаем небольшими треугольными брусочками. Смешиваем баклажанные кусочки с растительным маслом.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем баклажанные кусочки. Запекаем брусочки при 200 градусах в духовке 15-20 минут.

Удаляем у сладких перцев внутренности, нарезаем крупными дольками. Аналогично баклажанам запекаем перец при 200 градусах 15 минут.

Шинкуем мелко петрушку и укроп. Давим чеснок и шинкуем мелко. Для маринада выливаем в сотейник воду, высыпаем соль и сахар. Доводим воду до кипения, наливаем в сотейник уксус.

В форму выкладываем слоями перец и баклажанные кусочки, каждый слой обрабатываем зеленью и чесноком. Заливаем форму с овощами маринадом, закрываем крышкой и оставляем минимум на пару часов.

Ингредиенты для баклажанов с острым перцем:

Баклажаны — 1,2 кг;

Перец сладкий — 400 г;

Чеснок — 10 зубчиков;

Острый перец – 1 шт.;

Сахар — 30 г;

Уксус 6% — 30 г;

Соль — 1 ч.л.;

Масло растительное — 30 г.

Приготовление баклажанов с острым перцем:

Убираем у баклажанов плодоножки, нарезаем небольшими брусочками. Солим баклажанные кусочки, оставляем на пару часов. Спустя заданное время баклажаны убираем на бумажное полотенце, слегка высушиваем.

В сковороде в несколько подходов на растительном масле обжариваем баклажанные брусочки до румяной корочки. Очищаем от внутренностей болгарский перец, перемалываем его в мясорубке вместе с чесноком.

Выкладываем массу из перца болгарского, Чили и чеснока в миску с баклажанными кусочками. Солим смесь, высыпаем сахар, добавляем уксус и воду, перемешиваем.

Оставляем смесь на 3-4 часа в холодильнике мариноваться.

Ингредиенты для баклажанов с овощами:

Баклажаны – 1 кг;

Соль – 1 ч.л.;

Морковь – 1 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Болгарский перец – 1 шт.;

Петрушка – пучок;

Чеснок – 4 зубчика;

Ингредиенты для маринада:

Вода – 2 ст.л.;

Уксус 9% — 2 ст.л.;

Сахар – 2 ст.л.;

Соль – 0,5 ч.л.

Приготовление баклажанов с овощами:

Баклажаны без плодоножек нарезаем на не толстые кольца, солим и перемешиваем. Натираем на крупной терке очищенную морковь.

Нарезаем перьями репчатый лук, а очищенный болгарский перец режем соломкой. Оставляем баклажаны на полчаса, а затем промакиваем бумажным полотенцем.

В сковороде на растительном масле обжариваем баклажанные кольца до золотистого цвета с обеих сторон. Также отдельно в сковороде обжариваем пару минут морковь, перец и лук.

Шинкуем мелко зубчики чеснока и петрушку, выкладываем к слегка обжаренным мягким овощам. На дно формы выкладываем ⅓ колец баклажанов, а затем кладем ⅓ овощного слоя.

Чередуем слои баклажанов и овощей в форме.

Для приготовления маринада смешиваем в чаше уксус с сахаром, добавляем воду и соль. Пару секунд перемешиваем ингредиенты, выливаем в овощную смесь с баклажанами.

Оставляем под крышкой мариноваться овощи на 4-5 часов.

В итоге получается много закуски из баклажанов и овощей. Хорошее дополнение к мясу, которое можно хранить долго в холодильнике.