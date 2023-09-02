Пшенная каша на молоке — это блюдо, которое может быть как гарниром, так и полноценным завтраком. Если вы являетесь любителем пшенки, то обязательно уделите время на прочтение статьи, так как мы подобрали для вас самых вкусные и аппетитные рецепты! Кашу можно приготовить к завтраку и сдобрить ее различными фруктами, ягодами и медом, также такое кушанье можно предложить семье в качестве гарнира к мясу, просто положив в каждую порцию по ломтику сливочного масла.

Как сварить пшенную кашу на молоке в кастрюле?

Как сварить пшенную кашу на молоке в кастрюле? На этот процесс у вас уйдет менее, чем 60 минут, а в результате вы получите невообразимо аппетитную кашу, которую с удовольствие будут есть даже дети! Главное, соблюдать граммовки и рекомендации, тогда все получится с первого раза.

Ингредиенты –+3 порц.

Пшено 100 гр.

Молоко коровье 350 мл.

Масло сливочное 40 гр.

Сахар-песок по вкусу

Соль 1 щепотка

Ягоды по вкусу

Шаги 50 мин.

Как сварить пшенную кашу на молоке в кастрюле? Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на стол. Крупу старательно промываем в 5-6 водах. Крупинки высыпаем в сотейник, следом отправляем сахарный песок и немного соли. Заливаем компоненты горячим молоком. Закрываем емкость крышкой и помещаем на конфорку: томим на медленном огне 35-40 минут, периодически помешивая. По окончанию тепловой обработки, пробуем и при необходимости регулируем вкус. Сдабриваем сливочным маслом и хорошенько перемешиваем. Пшенная каша на молоке готова! Выкладываем в порционные тарелки, украшаем свежими ягодами и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Пшенная каша на молоке с тыквой

Пшенная каша на молоке с тыквой – это осеннее кушанье, которое должно быть в рационе у каждого, потому как помимо прекрасных вкусовых характеристик, блюдо также обладает большим количеством витаминов, в которых мы так нуждаемся при смене сезонов.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Пшено – 180 гр.

Молоко – 600 мл.

Тыква – 500 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С тыквы снимаем кожицу и вычищаем семенную область, мякоть измельчаем кубиками.

Шаг 2. В кастрюльке кипятим молоко, забрасываем оранжевые ломтики и провариваем в течение 10-15 минут.

Шаг 3. По истечении времени, высыпаем промытую крупу, сахар и соль – варим еще 15-20 минут при частом помешивании на огне, ниже среднего.

Шаг 4. Полученный состав перекладываем в горшочек и, закрыв крышкой, убираем в духовку на 25-30 минут при 80 градусах.

Шаг 5. Ароматную кашу подаем к столу незамедлительно. Приятного аппетита!

Молочная пшенная каша в мультиварке

Молочная пшенная каша в мультиварке готовится настолько легко, что справится даже тот, кто впервые перетупил порог кухни, потому как все, что требуется от кулинара – это отправить ингредиенты в чашу в нужных пропорциях. Все остальное за вас сделает современная кухонная техника!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Пшено – 1 ст.

Молоко – 2 ст.

Вода – 2 ст.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промытое пшено заливаем кипятком и даем немного постоять.

Шаг 2. Примерно через 10 минут, крупу снова промываем и отправляем в чашу мультиварки.

Шаг 3. Заливаем основной ингредиент молоком и водой, также не забываем добавить сахарный песок и соль – перемешиваем и закрываем крышкой. Запускаем программу «молочная каша», а на таймере устанавливаем «60 минут».

Шаг 4. После звукового сигнала, заправляем кушанье сливочным маслом и оставляем под крышкой еще на несколько минут.

Шаг 5. Раскладываем блюдо по порционным пиалам и подаем к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Пшенная каша на молоке в горшочках в духовке

Пшенная каша на молоке в горшочках в духовке – это один из самых удачных способов приготовления, потому как именно в глиняной или керамической посуде, готовое кушанье получается безумно рассыпчатым и ароматным. Поэтому, если ранее вы отваривали крупу исключительно в кастрюле, то обязательно попробуйте воспользоваться горшочками!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Пшено – 4 ст.л.

Молоко – 300 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество крупы старательно промываем в холодной, теплой и горячей воде до полной прозрачности жидкости.

Шаг 2. В отдельную миску наливаем молоко и растворяем кристаллы соли и сахарного песка.

Шаг 3. В горшочек высыпаем пшено и заливаем молочным раствором, добавляем ломтик сливочного масла.

Шаг 4. Перемещаем посуду в холодную духовку и начинаем нагрев до 160 градусов. После набухания пшена, закрываем емкости крышками – общее время тепловой обработки около 50 минут.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие!

Жидкая пшенная каша на молоке

Жидкая пшенная каша на молоке и воде, приготовленная с добавлением сливочного масла и сахарного песка – это питательное кушанье, которое надолго избавит вас от ненавистного чувства голода, а также порадует вкусовые рецепторы. Также вы можете дополнить кашу свежими фруктовыми ломтиками либо ягодами.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Пшено – 1 ст.

Молоко – 2 ст.

Вода – 2 ст.

Масло сливочное – 40 гр.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом в нескольких водах тщательно промываем крупу.

Шаг 2. Пшено высыпаем в сотейник и следом отправляем необходимое количество сахарного песка и соли.

Шаг 3. Заливаем ингредиенты водой и на умеренном пламени провариваем практически до полного испарения жидкости.

Шаг 4. Добавляем молоко и доводим блюдо до кипения, томим на медленном огне еще 20-25 минут и убираем с конфорки.

Шаг 5. Сдабриваем кашу сливочным маслом, настаиваем под крышкой 5-10 минут и раскладываем по тарелкам. Приятного аппетита!

Сладкая пшенная каша на молоке с сахаром

Сладкая пшенная каша на молоке с сахаром – это традиционное славянское блюдо, которое можно запросто приготовить на современный лад и привнести в привычный рацион нечто совершенно новое и необычайно вкусное. Рекомендуем подавать кашу в порционных чашах, украсив яблоками, клубникой и бананами.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Пшено – 180 гр.

Вода – 400 мл.

Молоко – 400 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Стакан пшена промываем сразу в холодной, а затем в горячей воде, дабы избавиться от крахмала и жира.

Шаг 2. Пересыпаем крупу в сотейник и заливаем 400 миллилитрами воды, на умеренном пламени доводим до кипения и дожидаемся, пока практически вся вода впитается.

Шаг 3. Теперь выливаем молоко и вводим сахарный песок с солью, перемешиваем и томим на протяжении 20 минут, снимая пенку и помешивая.

Шаг 4. Горячую кашу сервируем и дополняем сладкими и полезными ингредиентами по своему вкусу.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Пшенная каша на кокосовом молоке

Пшенная каша на кокосовом молоке – это изысканное кушанье, которое скорее напоминает ресторанный десерт, нежели обычную кашу, сваренную в кастрюльке. Помимо молока из кокоса, нам также потребуется соевое молоко, ванильный сироп и немного хурмы для декора.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5-10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Пшено – 100 гр.

Молоко кокосовое – 120 мл.

Молоко соевое – 160 мл.

Сироп ванильный – 1-2 капли.

Сахар-песок – 1-3 ст.л.

Хурма – 1 шт.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промытое пшено высыпаем в кастрюлю с толстым дном, заливаем водой и провариваем около 10 минут с момента закипания.

Шаг 2. Выливаем воду, которая осталась, а к крупе отправляем два вида молока, ароматный сироп и сахар – варим еще 10 минут, а затем даем постоять под крышкой еще 5 минут.

Шаг 3. Параллельно мягкую хурму пробиваем в блендере до однородной консистенции.

Шаг 4. Кладем порцию каши в пиалу и щедро поливаем фруктовым «соусом».

Шаг 5. По желанию сдабриваем ягодами и миндальными лепестками – пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Молочная пшенная каша с изюмом

Молочная пшенная каша с изюмом – это кушанье, которое может стать аппетитным и полезным завтраком для всех членов вашей семьи. Несмотря на элементарность приготовления, такая каша отличается своим ярким вкусом и насыщенным ароматом, перед которым невозможно устоять.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Пшено – ½ ст.

Молоко – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Изюм – 50 гр.

Мед пчелиный – 20 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей теплой воды хорошо промываем крупу, затем обдаем кипятком, дабы избавиться от горечи.

Шаг 2. В кастрюлю набираем воду и высыпаем пшено, слегка солим.

Шаг 3. Готовим кашу на среднем пламени около 10 минут, помешивая и снимая шумовкой пену.

Шаг 4. В это же время, запариваем сухофрукты в кипятке в течение 5 минут.

Шаг 5. Обсушиваем изюм, рассыпав компонент на льняное полотенце.

Шаг 6. К пшену добавляем сухофрукты и молоко, томим на медленном пламени до получения желаемой консистенции.

Шаг 7. Дополняем кашу кусочком сливочного масла и меда, активно перемешиваем и даем постоять под крышкой еще 5-10 минут.

Шаг 8. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Пшенная каша на молоке с яблоками

Пшенная каша на молоке яблоками – это оригинальное блюдо, которое готовится с добавлением не только фруктов, но и ароматной корицы. Этими компонентами невозможно испортить кушанье, поэтому не бойтесь экспериментировать – удивляйте близких!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Пшено – ½ ст.

Яблоки – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Молоко – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Мед – 1 ч.л.

Корица молотая – ½ ч.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно промытую крупу и воду отправляем в сотейник, солим.

Шаг 2. Готовим на среднем нагреве до тех пор, пока вся жидкость не впитается в крупинки.

Шаг 3. Не теряя времени, снимаем кожицу с яблока и вырезаем семенную коробочку. Мякоть разрезаем на сегменты желаемого размера.

Шаг 4. В кашу выкладываем яблоки, посыпаем корицей и заливаем молоком – увариваем до загустения, часто помешивая.

Шаг 5. Заправляем кушанье медом и сливочным маслом – настаиваем под крышкой еще 10 минут, и приступаем к сервировке.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Пшенная каша на молоке с курагой

Пшенная каша на молоке с курагой – это питательное и очень полезное блюдо, регулярное употребление которого способствует улучшению обмена веществ и нормальной работе нервной и сердечно-сосудистой системы. Привнесите в свои завтраки нечто ароматное и вкусное!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Пшено – 180 гр.

Вода – 600 мл.

Молоко – 400 мл.

Курага – 110 гр.

Фундук – 60 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество сухофруктов заливаем кипятком и оставляем на 10 минут.

Шаг 2. Крупу высыпаем в сито с мелкими отверстиями и старательно промываем под струей воды.

Шаг 3. В сотейник высыпаем пшено, заливаем горячей водой и варим на умеренном пламени, удаляя шумовкой пену.

Шаг 4. После испарения воды, вливаем молоко и варим 5 минут. Затем, убавляем нагрев до минимума и томим кушанье еще 10 минут.

Шаг 5. Не теряя времени, обсушиваем курагу и нарезаем небольшими ломтиками.

Шаг 6. Измельчаем орехи.

Шаг 7. Высыпаем подготовленные компоненты в кашу и перемешиваем.

Шаг 8. Горячую кашу подаем к столу и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!