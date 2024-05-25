Белый торт: как приготовить нежный ванильный десерт

Если любите нежный ванильные десерты, то вам стоит попробовать этот торт.

Белый торт – это изысканный и идеальный десерт, который просто приготовить. И, при желании, его можно дополнить свежими фруктами. Рецептом поделились на сайте Piccole Ricette.

Белый торт

Ингредиенты:

5 яиц;

150 г сахарного песка;

2 столовые ложки теплой воды;

75 г кукурузного крах мала;

75 г муки;

семена 1 стручка ванили;

тертая цедра 1 неочищенного лимона;

1 щепотка соли;

750 г маскарпоне;

350 мл холодных жидких свежих сливок из холодильника;

150 г сахарной пудры;

немного тертой лимонной цедры.

Чтобы приготовить белый корж, начните с подготовки основы для бисквита: сначала отделите желтки от белков 5 яиц и разложите их по отдельным мискам.

Взбейте яичные желтки с 75 г сахарного песка, двумя столовыми ложками теплой воды, семенами ванили и цедрой лимона до получения пенистой, прозрачной и очень пышной смеси.

В отдельной миске просейте 75 г кукурузного крахмала вместе с 75 г муки и щепоткой соли, затем добавьте эту смесь в смесь яичных желтков.

На этом этапе взбейте яичные белки до устойчивых пиков, добавьте оставшиеся 75 г сахарного песка и продолжайте взбивать, пока они станут гладкими и блестящими.

Теперь смешайте взбитые яичные белки и взбитые желтки. Единственная хитрость — перемешать все деревянной ложкой или лопаточкой круговыми движениями снизу вверх, чтобы смесь не растеклась.

Вылейте полученное тесто в разъемную форму диаметром 20 сантиметров, высотой не менее 8-9 сантиметров, хорошо застеленную бумагой для выпечки.

Если у вас нет формы такого размера, можно использовать форму диаметром 22 или 24 сантиметра, торт будет меньше, но все равно будет вкусным.

Готовьте основу в разогретой духовке в статическом режиме при температуре 180°С примерно 35-40 минут или до полной готовности десерта.

Когда все будет готово, дайте основе полностью остыть, затем разрежьте ее пополам, чтобы получить два диска, и сделайте начинку.

В миске смешайте несколько минут 750 г маскарпоне, чтобы он стал мягче, затем добавьте 150 г предварительно просеянной сахарной пудры и немного лимонной цедры.

Наконец, добавьте 350 мл очень холодных свежих сливок, только что вынутых из холодильника, затем взбейте все электрическим венчиком до получения плотной кремовой консистенции. Переложите крем в кондитерский мешок с широкой насадкой-звездочкой.

Разложите основу белого торта на сервировочной тарелке, затем на этот слой нанесите ровный слой начинки и хорошо распределите ее, чтобы равномерно покрыть поверхность.

Поместите верхнюю часть торта поверх начинки и аккуратно прижмите ее, а потом распределите крем по верху и бокам торта.

Белый торт перенесите в холодильник минимум на пару часов, прежде чем подавать его к столу.

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