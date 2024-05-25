ГлавнаяРецептыГустое и невероятно ароматное: рецепт совершенного варенья из клубники Густое и невероятно ароматное: рецепт совершенного варенья из клубники На чтение: 1 минута Пока продолжается сезон клубники, стоит подумать и о некоторых запасах. Варенье – отличный способ насладиться вкусом любимой ягоды тогда, когда захочется. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обычно для приготовления варенья достаточно только ягод и сахара. Однако стоит не забыть позаботиться о полезных советах и правильном рецепте, который вы сможете повторить абсолютно без забот. Будет интересно Картофель, масло и чеснок: шедевр на вкус, который не требует усилий Рецепт густого клубничного варенья из клубники Время: 2 часа Порций: в зависимости от размера банок Ингредиенты: – 1 килограмм клубники; – 700 грамм сахара; – по желанию можно добавить столовую ложку лимонного сока. Приготовление: Клубнику перебираем, моем и удаляем хвостики. Разрезаем ягоды пополам, крупные – на 4 части. Выкладываем клубнику в кастрюлю, пересыпаем сахаром и оставляем на час, чтобы ягоды пустили сок. Добавляем лимонный сок. Ставим кастрюлю на медленный огонь и доводим до кипения. Варим на медленном огне до часа времени, регулируем по желаемой густоте. Время от времени снимаем пену. Снимаем варенье с огня и разливаем по стерилизованным банкам. плотно закручиваем банки и переворачиваем до полного остывания. Приятного аппетита! Это очень вкусно: делаем «Наполеон» с клубничным кремом. Поделитесь с друзьями