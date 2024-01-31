Бендерики: рецепт ленивого десерта

Что может быть вкуснее налистников с творогом и изюмом! Этот традиционный украинский десерт издавна выпекали в печи, щедро полив сливочным маслом и посыпав сахаром. Их делали в виде полен, плотно заворачивая начинку в блины, и очень редко доводили до румянца. Похожим образом можно готовить и бендерики: рецепт крайне простой.

Как-то им со мной поделилась мама одноклассника моего младшего сынишки. Она постоянно готовит перекусы для ребенка (я лишь надеюсь на школьную столовую). И, говорит, сладкие бендерики активному третьекласснику больше любого другого блюда по душе.

Как приготовить бендерики: рецепт со сладким творогом

Хозяйки привыкли готовить бендерики с мясом или в крайнем случае со смесью фарша и картошки. Но сладкие бендерики даже для нашей редакции в новинку. Тем не менее данный может оказаться весьма полезным для ленивых или сильно занятых мам. Ведь готовится блюдо очень быстро!

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Сахар200 г Ванильный сахар20 г Подсолнечное масло500 мл Сливочное масло30 г Соль0,5 ч. л. Молоко0,5 л Пшеничная мука300 г Творог400 г Изюм100 г Мёд400 г Сметана60 г

Приготовление

Сначала подготовьте всё для начинки. Изюм залейте кипятком и дайте ему постоять. Творог пересыпьте в миску. В другой емкость венчиком смешайте яйца со 100 г сахара, 10 г ванильного сахара и растительным маслом. Не прекращая смешивать, постепенно вливайте в смесь молоко. Далее введите в жидкость муку. Хорошенько перемешайте. Добавьте в тесто соль. Набухший изюм смешайте с творогом, 100 г сахара и 10 г ванильного сахара. На хорошо разогретой и смазанной маслом сковороде испеките блины, обжаривая их с обеих сторон. Складывайте их стопкой и под конец дайте полностью остыть. Далее приступайте к приготовлению бендериков. На край блина выложите 1 ст. л. творожной начинки. Покройте ее сверху боковым тестом (как на фото № 2). Далее покройте начинку нижним тестом, заверните края внутрь (как на фото № 3). Таким образом сложите все бендерики. Обжарьте их в хорошо разогретом масле до румяной корочки. Чтобы изделия были более ароматные, для обжарки используйте сливочное и растительное масло пополам.

Также вы можете запечь бендерики с творогом в духовке. Для этого сложите их в глубокую форму для запекания и посыпьте кубиками сливочного масла. Готовьте десерт в разогретой до 180 °C духовке 10 минут. Подавайте блюдо с мёдом и сметаной!