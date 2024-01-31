Возьмите картофель и творог. Рецепт потрясающего завтрака: без муки и духовки

Пироги приобрели известность в древности. Это весьма простое и примитивное блюдо, которое было доступно как богатым людям, так и беднякам. Отличий пирогов заключался в начинке. Богатые могли позволить себе постоянно питаться пирожками с мясом. Бедняки довольствовались пирогами с овощами и зеленью.

Изначально тесто в пирогах было несъедобным. Оно выполняло функцию переноски содержимого. Повара решили, что и тесто стоит сделать съедобным. Так родилась концепция современных пирогов.

Приготовим простой пирог из минимума ингредиентов без духовки.

Ингредиенты для творожного пирога:

яйца — 4 шт.;

картофель — 600 г;

соль — ½ ч.л.;

паприка — ½ ч.л.;

орегано — ½ ч.л.;

творог — 300 г;

чеснок — зубчик;

петрушка — пучок;

укроп — пучок.

Приготовление творожного пирога:

Отвариваем до готовности очищенный картофель, натираем его на крупной терке. Разбиваем к картошке яйца, высыпаем соль, паприку и орегано, смешиваем.

В творог высыпаем по вкусу соль и перец, пропускаем через пресс зубчик чеснока. Шинкуем мелко петрушку и укроп, добавляем к творогу и перемешиваем.

Смазываем сковороду сливочным маслом, на дно кладем ½ часть картофельной массы. На картофельную массу кладем начинку в виде творога, накрываем второй частью картошки.

Запекаем пирог в сковороде под крышкой на среднем огне. Как только пирог будет свободно отходить от дна, переворачиваем его на другую сторону и готовим аналогично.

Сразу после приготовления пирог осядет.

Подавать его можно со сметаной, получается быстрое блюдо без муки и духовки