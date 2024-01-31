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Возьмите картофель и творог. Рецепт потрясающего завтрака: без муки и духовки

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Возьмите картофель и творог. Рецепт потрясающего завтрака: без муки и духовки

Пироги приобрели известность в древности. Это весьма простое и примитивное блюдо, которое было доступно как богатым людям, так и беднякам. Отличий пирогов заключался в начинке. Богатые могли позволить себе постоянно питаться пирожками с мясом. Бедняки довольствовались пирогами с овощами и зеленью.

Изначально тесто в пирогах было несъедобным. Оно выполняло функцию переноски содержимого. Повара решили, что и тесто стоит сделать съедобным. Так родилась концепция современных пирогов.

Приготовим простой пирог из минимума ингредиентов без духовки.

Ингредиенты для творожного пирога:

  • яйца — 4 шт.;
  • картофель — 600 г;
  • соль — ½ ч.л.;
  • паприка — ½ ч.л.;
  • орегано — ½ ч.л.;
  • творог — 300 г;
  • чеснок — зубчик;
  • петрушка — пучок;
  • укроп — пучок.

Приготовление творожного пирога:

Отвариваем до готовности очищенный картофель, натираем его на крупной терке. Разбиваем к картошке яйца, высыпаем соль, паприку и орегано, смешиваем.

Возьмите картофель и творог. Рецепт потрясающего завтрака: без муки и духовки

В творог высыпаем по вкусу соль и перец, пропускаем через пресс зубчик чеснока. Шинкуем мелко петрушку и укроп, добавляем к творогу и перемешиваем.

Возьмите картофель и творог. Рецепт потрясающего завтрака: без муки и духовки

Смазываем сковороду сливочным маслом, на дно кладем ½ часть картофельной массы. На картофельную массу кладем начинку  в виде творога, накрываем второй частью картошки.

Возьмите картофель и творог. Рецепт потрясающего завтрака: без муки и духовки

Запекаем пирог в сковороде под крышкой на среднем огне. Как только пирог будет свободно отходить от дна, переворачиваем его на другую сторону и готовим аналогично.

Возьмите картофель и творог. Рецепт потрясающего завтрака: без муки и духовки

Сразу после приготовления пирог осядет.

Возьмите картофель и творог. Рецепт потрясающего завтрака: без муки и духовки

Подавать его можно со сметаной, получается быстрое блюдо без муки и духовки

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