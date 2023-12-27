Главный конкурент Оливье. Салат Шустрик: красиво, вкусно и по Новогоднему

Салаты стали важной составляющей любого праздника. Без этого блюда трудно представить обычное застолье. Однако, так считают в странах СНГ. Если посмотреть на застолье в США или Европе, то каких-либо кулинарных изысков найти будет трудно. В основном, столы для праздника наполняют чипсами и прочими простыми закусками.

Нередко каждый гость в Европе приходит со своей едой, которую ест в процессе торжества. Такой подход трудно понять людям, которые привыкли готовить на стол много вкусных блюд.

Но, стоит признать, что простые закуски иногда сильно выручают при подготовке праздничного стола. Поэтому научимся готовить быстрый салат Шустрик.

Ингредиенты для салата Шустрик:

яйца — 3 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

масло растительное — 1 ст. л.;

лук зелёный — 30 г;

огурцы — 1 шт.;

сыр твёрдый — 80 г;

колбаса сырокопчёная — 50 г;

горошек консервированный — 150 г. Д

Ингредиенты для соуса:

сметана — 4 ст. л.;

горчица острая — 2 ч. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

перец чёрный молотый — 1 щепотка;

листья салата.

Приготовление салата Шустрик:

Взбиваем яйца с солью, выливаем смесь на сковороду, слегка смазанную растительным маслом. Готовим блин 10 секунд, слегка разрываем. Обжариваем блин с одной стороны, пока он не схватится.

Удаляем из огурца водянистую часть. В салатнике готовим заправку — смешиваем сметану с горчицей, солью и черным молотым перцем. Нарезаем тонкой полоской яичный блин, режем огурец брусочками.

Выкладываем в салатник соломку из яичного блина и брусочки огурца. Шинкуем зеленый лук, измельчаем колбасу на маленькую соломку. Выкладываем в миску с остальным компонентам.

Нарезаем небольшими брусочками сыр, кладем в салатник. Добавляем в салат консервированный горошек, все тщательно перемешиваем вместе с заправкой.

Получается простой салат за 5 минут. Это отличный способ заменить Оливье. Сервировать Шустрик стоит на листьях салата.