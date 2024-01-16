Вкуснейшее грузинское блюдо. Рецепт салата «Тбилиси»

В состав входят простые ингредиенты, но вместе они дают потрясающий вкус
В салате «Тбилиси» сочетаются многие из традиционных грузинских продуктов и приправ. Салат получается с освежающим и пикантным вкусом, а говядина придает ему сытности.
Рецептом салат поделился кулинарный блогер, который пишет под ником «Кухня с акцентом».
Салат «Тбилиси»
Ингредиенты:
- Говядина — 250 гр;
- Грецкие орехи — 50 гр;
- Две красные луковицы;
- Фасоль консервированная — 250 гр;
- Сладкий перец — 1 шт.
- Кинза — 30 гр;
- Острый красный перец — 1 шт. ;
- Чеснок — 2-3 зубчика;
Маринад для лука:
- Соль — 0,5 ч.л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Уксус винный — 2 ст.л.;
Заправка:
- Оливковое масло — 5 ст. л.;
- Винный уксус — 2 ст.л.;
- Хмели-сунели — 1 ч.л.;
- Черный перец, соль.
Для начала отвариваем говядину. Чтобы получилось вкусное мясо – кусок говядины опускаем в кипящую воду.
Отваренное мясо, достаем и остужаем.
Потом подготавливаем орехи. Их нужно прокалить на сухой сковороде. И следить, чтобы они не подгорели.
Потом маринуем лук. Для этого нарезаем его тонкими полукольцами, складываем в миску, добавляем сахар и соль и перемешиваем руками, слегка приминая. Добавляем красный винный уксус.
С красной фасоли сливаем жидкость и перекладываем в миску. Добавляем говядину и мелко нарезанную кинзу. Сладкий перец нарезаем полосками, чеснок – мелко, или пропускаем через пресс.
Орехи измельчаем ножом, но не в кашу, а так, чтобы чувствовалась структура. Из острого перца убираем семена и нарезаем тонкими полосками, можете заменить хлопьями сушеного острого перца. Или вовсе можете его убрать.
В отдельной мисочке смешиваем ингредиенты для заправки и добавляем в салат. Перемешиваем и оставляем хотя бы на полчаса.
Вы также можете приготовить праздничный салат с курицей и черносливом, который придаст салату копченый вкус.