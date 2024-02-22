Беру манку и 1 яйцо. Простой и вкусный рецепт печенья: готовлю к чаю 3 раза в неделю

Какой десерт считается одним из самых древних в мире? Такое звание по истине можно отдать печенью, так как оно появилось примерно 10.000 лет назад. Историки говорят, что первое печенье выпекалось в Римской Империи. Разумеется, тогда никто не знал о сладком печенье, так как оно создавалось без сахара.

Первое сладкое печенье как десерт выпекали в Индии. Там добывали сахарный тростник. Соответственно, могли использовать его плоды в качестве подсластителя.

Настоящее сладкое печенье вошло в историю благодаря Англии, где стали в большом количестве выпекать сахарное печенье.

Расскажем, как приготовить дома сладкое печенье из манной крупы.

Ингредиенты для печенья из манки:

манная крупа — 300 г;

растительное масло — 60 г;

молоко — 100 мл;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление печенья из манки:

Разбиваем в миску яйцо, высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок. Выливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, снова перемешиваем.

Высыпаем в смесь манную крупу и разрыхлитель, замешиваем тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой на час набухать.

Влажными руками лепим из теста небольшие колобки, обваливаем в манной крупе.

Выкладываем колобки на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем печенье при 180 градусах 30 минут.

Кстати, для теста вместо растительного можно использовать сливочное масло. В тесто также добавляется ванилин для более интересного вкуса.