Беру манку и 1 яйцо. Простой и вкусный рецепт печенья: готовлю к чаю 3 раза в неделю

Какой десерт считается одним из самых древних в мире? Такое звание по истине можно отдать печенью, так как оно появилось примерно 10.000 лет назад. Историки говорят, что первое печенье выпекалось в Римской Империи. Разумеется, тогда никто не знал о сладком печенье, так как оно создавалось без сахара.
Первое сладкое печенье как десерт выпекали в Индии. Там добывали сахарный тростник. Соответственно, могли использовать его плоды в качестве подсластителя.
Настоящее сладкое печенье вошло в историю благодаря Англии, где стали в большом количестве выпекать сахарное печенье.
Расскажем, как приготовить дома сладкое печенье из манной крупы.
Ингредиенты для печенья из манки:
- манная крупа — 300 г;
- растительное масло — 60 г;
- молоко — 100 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.
Приготовление печенья из манки:
Разбиваем в миску яйцо, высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок. Выливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, снова перемешиваем.
Высыпаем в смесь манную крупу и разрыхлитель, замешиваем тесто. Оставляем тесто под пищевой пленкой на час набухать.
Влажными руками лепим из теста небольшие колобки, обваливаем в манной крупе.
Выкладываем колобки на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем печенье при 180 градусах 30 минут.
Кстати, для теста вместо растительного можно использовать сливочное масло. В тесто также добавляется ванилин для более интересного вкуса.