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Лаваш с крабовыми палочками и сыром

На чтение: 10 минут
Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Лаваш с крабовыми палочками и сыром – это простая в исполнении и очень вкусная закуска для вашего домашнего стола или праздничного меню. Приготовить такое угощение сможет каждый. Используйте для этого наше проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и яйцом

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и яйцом – это вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего стола или праздника. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Ингредиенты –+4 порц.

  • Лаваш 100 гр. (тонкого)
  • Крабовые палочки 400 гр.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Сыр сливочный 150 гр.
  • Укроп 50 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Соль 1 щепотка

Шаги 30 мин.

  1. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром? Подготовим необходимые продукты по списку. Куриные яйца заранее отвариваем и остужаем.

  2. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Отварные яйца натираем на мелкой терке и выкладываем в глубокую миску.

  3. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Размороженные крабовые палочки также натираем на мелкой терке.

  4. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Через терку пропускаем твердый сыр.

  5. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Расстилаем тонкий лаваш на рабочую поверхность. Обмазываем лаваш сливочным плавленым сыром.

  6. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Посыпаем основу измельченным укропом.

  7. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Дальше посыпаем заготовку яйцами и сыром. Солим по вкусу.

  8. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Также посыпаем и тертыми крабовыми палочками.

  9. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Сворачиваем заготовку в плотный рулет и перед подачей отправляем его в холодильник.

  10. Лаваш с крабовыми палочками и сыром

    Рулет из лаваша с крабовыми палочками с сыром готов! Делите на порции и подавайте к столу!

Лаваш с крабовыми палочками и плавленным сыром

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром порадует вас интересным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такая закуска идеально дополнит ваш домашний или праздничный стол, а на приготовление вы не потратите много времени. Попробуйте!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Сырок плавленый – 2 шт.
  • Палочки крабовые – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем крабовые палочки и режем их мелким кубиком. Отправляем ингредиент в глубокую миску.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Заранее отвариваем куриные яйца, очищаем их и также режем мелким кубиком. Выкладываем в миску с крабовыми палочками.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. Поливаем ингредиенты майонезом.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. Тщательно перемешиваем заготовку.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Лист лаваша обмазываем плавленым сыром.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Выкладываем на лаваш подготовленную начинку.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 8. Заворачиваем рулет в пищевую пленку или фольгу. Отправляем в холодильник до подачи. Так угощение лучше пропитается.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 9. Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром готов. Угощайтесь!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком – это очень вкусное блюдо, которое несложно приготовить в домашних условиях. Вы не потратите на кулинарный процесс много времени и сил. Для этого берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Палочки крабовые – 1 пачка.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сыр плавленый – 100 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Сметана – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крабовые палочки заранее размораживаем, зубчики чеснока очищаем, куриные яйца отвариваем и очищаем от скорлупы.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Куриные яйца, крабовые палочки и плавленый сырок натираем на терке и выкладываем в глубокую миску.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. Продавливаем сюда зубчики чеснока.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. Добавляем майонез и сметану. Тщательно перемешиваем заготовку.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Кладем на поверхность стола тонкий лаваш и равномерно обмазываем его начинкой.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем его в холодильник для пропитки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком готов. Нарезайте закуску и подавайте к столу!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом – это вкусная и яркая закуска для вашего стола. Ваши близкие не смогут устоять перед нежностью и сочностью простого угощения. Обязательно попробуйте приготовить лаваш с начинкой по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 80 гр.
  • Палочки крабовые – 100 гр.
  • Сыр плавленый – 200 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Аджика – 1 ч.л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Промываем огурцы, очищаем от кожуры и режем мелким кубиком.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. Таким же кубиком разделываем крабовые палочки. Мелко рубим зеленый лук.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. Плавленый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Лаваш разделываем на две части и каждую обмазываем майонезом.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Выкладываем на заготовки тертый плавленый сыр.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Дальше равномерно распределяем крабовые палочки и зеленый лук.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 8. Выкладываем измельченный огурец.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 9. Дополняем начинку аджикой и измельченным чесноком, сворачиваем заготовки в плотные рулеты и убираем их в холодильник на 1 час для пропитки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 10. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом готов. Нарезайте и угощайтесь!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром – это вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего стола или праздника. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Палочки крабовые – 240 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сыр творожный – 200 гр.
  • Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Листы лаваша разделяем на половинки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Крабовые палочки натираем на терке с мелкими зубчиками.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. Промываем и обсушиваем укроп. Дальше мелко рубим его ножом.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. Один лист лаваша обмазываем творожным сыром и посыпаем измельченным укропом.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Накрываем заготовку вторым листом лаваша. Снова обмазываем творожным сыром и посыпаем крабовыми палочками.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Выкладываем еще один слой лаваша, обмазываем сыром и посыпаем измельченным отварным яйцом. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем в холодильник для застывания на пару часов.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски отличается ярким и насыщенным вкусом. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте его к семейному столу в качестве перекуса или в праздники. А для простого приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Палочки крабовые – 400 гр.
  • Морковь по-корейски – 150 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Майонез – 350 гр.
  • Горчица – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Заранее отвариваем куриные яйца и размораживаем крабовые палочки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Тонкий лаваш выкладываем на рабочую поверхность и обмазываем его майонезом, смешанным с горчицей.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. Сюда же выкладываем морковь по-корейски. Снова можно слегка полить соусом.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. Выкладываем измельченные отварные яйца.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Дальше посыпаем лаваш измельченными крабовыми палочками. Солим и перчим по вкусу.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Оставляем на время для пропитки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом – это вкусная и яркая закуска для вашего стола. Ваши близкие не смогут устоять перед аппетитным и питательным угощением. Обязательно попробуйте приготовить лаваш с начинкой по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Палочки крабовые – 6 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Сыр филадельфия – 100 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыр натираем на терку и выкладываем в глубокую миску. Сюда же отправляем сыр филадельфию и майонез.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Вымешиваем содержимое миски и добавляем сюда тертое яйцо. Снова перемешиваем.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. Выкладываем лаваш на рабочую поверхность. Обмазываем его заготовкой из сыра, майонеза и яиц.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. На край лаваша выкладываем зелень и крабовые палочки в один ряд.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и обматываем его пищевой пленкой.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Перед подачей убираем заготовку в холодильник для пропитки. Желательно поддержать рулет 1-2 часа.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом готов. Нарезайте на кусочки и угощайтесь!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью отличается ярким вкусом и аппетитным ароматом. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте его в качестве перекуса или в рамках праздничного меню. Для простого и быстрого приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Палочки крабовые – 100 гр.
  • Лук зеленый – 0,5 пучка.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Майонез – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Твердый сыр натираем на средней терке и выкладываем в глубокую миску.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Также натираем крабовые палочки и выкладываем их сыру.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. Выкладываем сюда измельченный зеленый лук.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. Поливаем все это майонезом, дополняем солью и черным молотым перцем.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Тщательно вымешиваем заготовку.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Тонкий лаваш выкладываем на рабочую поверхность.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Равномерно обмазываем лаваш подготовленной начинкой.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 8. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 9. Оборачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник для пропитки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 10. Дальше рулет разделяем на порционные кусочки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 11. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью готов. Подавайте к столу!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром

Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром порадует вас приятным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такая закуска идеально дополнит ваш домашний или праздничный стол, а на приготовление вы не потратите много времени. Используйте для этого наш проверенный рецепт!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 100 гр.
  • Палочки крабовые – 400 гр.
  • Сыр сливочный – 150 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крабовые палочки заранее размораживаем, яйца отвариваем до готовности.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Твердый сыр натираем на крупной терке. Также поступаем с отварными яйцами.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. После натираем на терке крабовые палочки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. Лист лаваша выкладываем на рабочую поверхность и обмазываем сливочным сыром. Посыпаем сыр измельченным укропом.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Дальше равномерными слоями выкладываем твердый тертый сыр, яйца и крабовые палочки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час для пропитки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром – это невероятно вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Берите на заметку нашу кулинарную идею!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий – 3 шт.
  • Палочки крабовые – 250 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Укроп – 5 веток.
  • Майонез – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления рулета.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 2. Сыр натираем на среднюю терку.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 3. Зелень промываем, обсушиваем и мелко рубим ножом.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 4. Размороженные крабовые палочки режем мелким кубиком.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 5. Помидоры ошпариваем, очищаем от кожуры и мелко нарезаем. Выкладываем массу на мелкое сито и даем полностью стечь овощному соку.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 6. Выкладываем лаваш на рабочую поверхность, обмазываем его майонезом, посыпаем тертым сыром и укропом.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 7. Накрываем вторым лавашом, обмазываем майонезом. Дальше выкладываем слой из крабовых палочек.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 8. Закрываем все это третьим лавашом, обмазываем майонезом и выкладываем сюда помидоры. Солим по вкусу.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 9. Сворачиваем заготовку в плотный рулет, обматываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на пару часов для пропитки.

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

Шаг 10. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром готов. Угощайтесь!

Лаваш с крабовыми палочками и сыром

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