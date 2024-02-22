Лаваш с крабовыми палочками и сыром – это простая в исполнении и очень вкусная закуска для вашего домашнего стола или праздничного меню. Приготовить такое угощение сможет каждый. Используйте для этого наше проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и яйцом

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и яйцом – это вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего стола или праздника. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку!

Ингредиенты –+4 порц.

Лаваш 100 гр. (тонкого)

Крабовые палочки 400 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Сыр сливочный 150 гр.

Укроп 50 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Соль 1 щепотка

Шаги 30 мин.

Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром? Подготовим необходимые продукты по списку. Куриные яйца заранее отвариваем и остужаем. Отварные яйца натираем на мелкой терке и выкладываем в глубокую миску. Размороженные крабовые палочки также натираем на мелкой терке. Через терку пропускаем твердый сыр. Расстилаем тонкий лаваш на рабочую поверхность. Обмазываем лаваш сливочным плавленым сыром. Посыпаем основу измельченным укропом. Дальше посыпаем заготовку яйцами и сыром. Солим по вкусу. Также посыпаем и тертыми крабовыми палочками. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и перед подачей отправляем его в холодильник. Рулет из лаваша с крабовыми палочками с сыром готов! Делите на порции и подавайте к столу!

Лаваш с крабовыми палочками и плавленным сыром

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром порадует вас интересным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такая закуска идеально дополнит ваш домашний или праздничный стол, а на приготовление вы не потратите много времени. Попробуйте!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Сырок плавленый – 2 шт.

Палочки крабовые – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем крабовые палочки и режем их мелким кубиком. Отправляем ингредиент в глубокую миску.

Шаг 2. Заранее отвариваем куриные яйца, очищаем их и также режем мелким кубиком. Выкладываем в миску с крабовыми палочками.

Шаг 3. Поливаем ингредиенты майонезом.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем заготовку.

Шаг 5. Лист лаваша обмазываем плавленым сыром.

Шаг 6. Выкладываем на лаваш подготовленную начинку.

Шаг 7. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Шаг 8. Заворачиваем рулет в пищевую пленку или фольгу. Отправляем в холодильник до подачи. Так угощение лучше пропитается.

Шаг 9. Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром готов. Угощайтесь!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком – это очень вкусное блюдо, которое несложно приготовить в домашних условиях. Вы не потратите на кулинарный процесс много времени и сил. Для этого берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Палочки крабовые – 1 пачка.

Яйцо – 3 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр плавленый – 100 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крабовые палочки заранее размораживаем, зубчики чеснока очищаем, куриные яйца отвариваем и очищаем от скорлупы.

Шаг 2. Куриные яйца, крабовые палочки и плавленый сырок натираем на терке и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. Продавливаем сюда зубчики чеснока.

Шаг 4. Добавляем майонез и сметану. Тщательно перемешиваем заготовку.

Шаг 5. Кладем на поверхность стола тонкий лаваш и равномерно обмазываем его начинкой.

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем его в холодильник для пропитки.

Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком готов. Нарезайте закуску и подавайте к столу!

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом – это вкусная и яркая закуска для вашего стола. Ваши близкие не смогут устоять перед нежностью и сочностью простого угощения. Обязательно попробуйте приготовить лаваш с начинкой по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 80 гр.

Палочки крабовые – 100 гр.

Сыр плавленый – 200 гр.

Огурец – 1 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Аджика – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Промываем огурцы, очищаем от кожуры и режем мелким кубиком.

Шаг 3. Таким же кубиком разделываем крабовые палочки. Мелко рубим зеленый лук.

Шаг 4. Плавленый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 5. Лаваш разделываем на две части и каждую обмазываем майонезом.

Шаг 6. Выкладываем на заготовки тертый плавленый сыр.

Шаг 7. Дальше равномерно распределяем крабовые палочки и зеленый лук.

Шаг 8. Выкладываем измельченный огурец.

Шаг 9. Дополняем начинку аджикой и измельченным чесноком, сворачиваем заготовки в плотные рулеты и убираем их в холодильник на 1 час для пропитки.

Шаг 10. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом готов. Нарезайте и угощайтесь!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром – это вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего стола или праздника. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Палочки крабовые – 240 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сыр творожный – 200 гр.

Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Листы лаваша разделяем на половинки.

Шаг 2. Крабовые палочки натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 3. Промываем и обсушиваем укроп. Дальше мелко рубим его ножом.

Шаг 4. Один лист лаваша обмазываем творожным сыром и посыпаем измельченным укропом.

Шаг 5. Накрываем заготовку вторым листом лаваша. Снова обмазываем творожным сыром и посыпаем крабовыми палочками.

Шаг 6. Выкладываем еще один слой лаваша, обмазываем сыром и посыпаем измельченным отварным яйцом. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем в холодильник для застывания на пару часов.

Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски отличается ярким и насыщенным вкусом. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте его к семейному столу в качестве перекуса или в праздники. А для простого приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Палочки крабовые – 400 гр.

Морковь по-корейски – 150 гр.

Яйцо – 6 шт.

Майонез – 350 гр.

Горчица – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Заранее отвариваем куриные яйца и размораживаем крабовые палочки.

Шаг 2. Тонкий лаваш выкладываем на рабочую поверхность и обмазываем его майонезом, смешанным с горчицей.

Шаг 3. Сюда же выкладываем морковь по-корейски. Снова можно слегка полить соусом.

Шаг 4. Выкладываем измельченные отварные яйца.

Шаг 5. Дальше посыпаем лаваш измельченными крабовыми палочками. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Оставляем на время для пропитки.

Шаг 7. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом – это вкусная и яркая закуска для вашего стола. Ваши близкие не смогут устоять перед аппетитным и питательным угощением. Обязательно попробуйте приготовить лаваш с начинкой по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Палочки крабовые – 6 шт.

Яйцо – 4 шт.

Сыр твердый – 200 гр.

Сыр филадельфия – 100 гр.

Зелень – по вкусу.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыр натираем на терку и выкладываем в глубокую миску. Сюда же отправляем сыр филадельфию и майонез.

Шаг 2. Вымешиваем содержимое миски и добавляем сюда тертое яйцо. Снова перемешиваем.

Шаг 3. Выкладываем лаваш на рабочую поверхность. Обмазываем его заготовкой из сыра, майонеза и яиц.

Шаг 4. На край лаваша выкладываем зелень и крабовые палочки в один ряд.

Шаг 5. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и обматываем его пищевой пленкой.

Шаг 6. Перед подачей убираем заготовку в холодильник для пропитки. Желательно поддержать рулет 1-2 часа.

Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом готов. Нарезайте на кусочки и угощайтесь!

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью отличается ярким вкусом и аппетитным ароматом. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте его в качестве перекуса или в рамках праздничного меню. Для простого и быстрого приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Палочки крабовые – 100 гр.

Лук зеленый – 0,5 пучка.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Майонез – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Твердый сыр натираем на средней терке и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. Также натираем крабовые палочки и выкладываем их сыру.

Шаг 3. Выкладываем сюда измельченный зеленый лук.

Шаг 4. Поливаем все это майонезом, дополняем солью и черным молотым перцем.

Шаг 5. Тщательно вымешиваем заготовку.

Шаг 6. Тонкий лаваш выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 7. Равномерно обмазываем лаваш подготовленной начинкой.

Шаг 8. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Шаг 9. Оборачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник для пропитки.

Шаг 10. Дальше рулет разделяем на порционные кусочки.

Шаг 11. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью готов. Подавайте к столу!

Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром

Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром порадует вас приятным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такая закуска идеально дополнит ваш домашний или праздничный стол, а на приготовление вы не потратите много времени. Используйте для этого наш проверенный рецепт!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 100 гр.

Палочки крабовые – 400 гр.

Сыр сливочный – 150 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крабовые палочки заранее размораживаем, яйца отвариваем до готовности.

Шаг 2. Твердый сыр натираем на крупной терке. Также поступаем с отварными яйцами.

Шаг 3. После натираем на терке крабовые палочки.

Шаг 4. Лист лаваша выкладываем на рабочую поверхность и обмазываем сливочным сыром. Посыпаем сыр измельченным укропом.

Шаг 5. Дальше равномерными слоями выкладываем твердый тертый сыр, яйца и крабовые палочки.

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час для пропитки.

Шаг 7. Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром – это невероятно вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Берите на заметку нашу кулинарную идею!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 3 шт.

Палочки крабовые – 250 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Помидоры – 300 гр.

Укроп – 5 веток.

Майонез – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления рулета.

Шаг 2. Сыр натираем на среднюю терку.

Шаг 3. Зелень промываем, обсушиваем и мелко рубим ножом.

Шаг 4. Размороженные крабовые палочки режем мелким кубиком.

Шаг 5. Помидоры ошпариваем, очищаем от кожуры и мелко нарезаем. Выкладываем массу на мелкое сито и даем полностью стечь овощному соку.

Шаг 6. Выкладываем лаваш на рабочую поверхность, обмазываем его майонезом, посыпаем тертым сыром и укропом.

Шаг 7. Накрываем вторым лавашом, обмазываем майонезом. Дальше выкладываем слой из крабовых палочек.

Шаг 8. Закрываем все это третьим лавашом, обмазываем майонезом и выкладываем сюда помидоры. Солим по вкусу.

Шаг 9. Сворачиваем заготовку в плотный рулет, обматываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на пару часов для пропитки.

Шаг 10. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром готов. Угощайтесь!