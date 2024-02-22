Лаваш с крабовыми палочками и сыром – это простая в исполнении и очень вкусная закуска для вашего домашнего стола или праздничного меню. Приготовить такое угощение сможет каждый. Используйте для этого наше проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и яйцом
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и яйцом – это вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего стола или праздника. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку!
Ингредиенты –+4 порц.
- Лаваш 100 гр. (тонкого)
- Крабовые палочки 400 гр.
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
- Сыр сливочный 150 гр.
- Укроп 50 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Соль 1 щепотка
Шаги 30 мин.
-
Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром? Подготовим необходимые продукты по списку. Куриные яйца заранее отвариваем и остужаем.
-
Отварные яйца натираем на мелкой терке и выкладываем в глубокую миску.
-
Размороженные крабовые палочки также натираем на мелкой терке.
-
Через терку пропускаем твердый сыр.
-
Расстилаем тонкий лаваш на рабочую поверхность. Обмазываем лаваш сливочным плавленым сыром.
-
Посыпаем основу измельченным укропом.
-
Дальше посыпаем заготовку яйцами и сыром. Солим по вкусу.
-
Также посыпаем и тертыми крабовыми палочками.
-
Сворачиваем заготовку в плотный рулет и перед подачей отправляем его в холодильник.
-
Рулет из лаваша с крабовыми палочками с сыром готов! Делите на порции и подавайте к столу!
Лаваш с крабовыми палочками и плавленным сыром
Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром порадует вас интересным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такая закуска идеально дополнит ваш домашний или праздничный стол, а на приготовление вы не потратите много времени. Попробуйте!
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 1 шт.
- Сырок плавленый – 2 шт.
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Майонез – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Размораживаем крабовые палочки и режем их мелким кубиком. Отправляем ингредиент в глубокую миску.
Шаг 2. Заранее отвариваем куриные яйца, очищаем их и также режем мелким кубиком. Выкладываем в миску с крабовыми палочками.
Шаг 3. Поливаем ингредиенты майонезом.
Шаг 4. Тщательно перемешиваем заготовку.
Шаг 5. Лист лаваша обмазываем плавленым сыром.
Шаг 6. Выкладываем на лаваш подготовленную начинку.
Шаг 7. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.
Шаг 8. Заворачиваем рулет в пищевую пленку или фольгу. Отправляем в холодильник до подачи. Так угощение лучше пропитается.
Шаг 9. Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром готов. Угощайтесь!
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком – это очень вкусное блюдо, которое несложно приготовить в домашних условиях. Вы не потратите на кулинарный процесс много времени и сил. Для этого берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с фотографиями.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 1 шт.
- Палочки крабовые – 1 пачка.
- Яйцо – 3 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Сыр плавленый – 100 гр.
- Майонез – 2 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крабовые палочки заранее размораживаем, зубчики чеснока очищаем, куриные яйца отвариваем и очищаем от скорлупы.
Шаг 2. Куриные яйца, крабовые палочки и плавленый сырок натираем на терке и выкладываем в глубокую миску.
Шаг 3. Продавливаем сюда зубчики чеснока.
Шаг 4. Добавляем майонез и сметану. Тщательно перемешиваем заготовку.
Шаг 5. Кладем на поверхность стола тонкий лаваш и равномерно обмазываем его начинкой.
Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем его в холодильник для пропитки.
Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и чесноком готов. Нарезайте закуску и подавайте к столу!
Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом
Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом – это вкусная и яркая закуска для вашего стола. Ваши близкие не смогут устоять перед нежностью и сочностью простого угощения. Обязательно попробуйте приготовить лаваш с начинкой по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 80 гр.
- Палочки крабовые – 100 гр.
- Сыр плавленый – 200 гр.
- Огурец – 1 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Майонез – 2 ст.л.
- Аджика – 1 ч.л.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.
Шаг 2. Промываем огурцы, очищаем от кожуры и режем мелким кубиком.
Шаг 3. Таким же кубиком разделываем крабовые палочки. Мелко рубим зеленый лук.
Шаг 4. Плавленый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.
Шаг 5. Лаваш разделываем на две части и каждую обмазываем майонезом.
Шаг 6. Выкладываем на заготовки тертый плавленый сыр.
Шаг 7. Дальше равномерно распределяем крабовые палочки и зеленый лук.
Шаг 8. Выкладываем измельченный огурец.
Шаг 9. Дополняем начинку аджикой и измельченным чесноком, сворачиваем заготовки в плотные рулеты и убираем их в холодильник на 1 час для пропитки.
Шаг 10. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и огурцом готов. Нарезайте и угощайтесь!
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром – это вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего стола или праздника. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту!
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 1 шт.
- Палочки крабовые – 240 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сыр творожный – 200 гр.
- Укроп – 1 пучок.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Листы лаваша разделяем на половинки.
Шаг 2. Крабовые палочки натираем на терке с мелкими зубчиками.
Шаг 3. Промываем и обсушиваем укроп. Дальше мелко рубим его ножом.
Шаг 4. Один лист лаваша обмазываем творожным сыром и посыпаем измельченным укропом.
Шаг 5. Накрываем заготовку вторым листом лаваша. Снова обмазываем творожным сыром и посыпаем крабовыми палочками.
Шаг 6. Выкладываем еще один слой лаваша, обмазываем сыром и посыпаем измельченным отварным яйцом. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем в холодильник для застывания на пару часов.
Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром готов. Подавайте к столу и угощайтесь!
Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски
Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски отличается ярким и насыщенным вкусом. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте его к семейному столу в качестве перекуса или в праздники. А для простого приготовления используйте наш проверенный рецепт.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 1 шт.
- Палочки крабовые – 400 гр.
- Морковь по-корейски – 150 гр.
- Яйцо – 6 шт.
- Майонез – 350 гр.
- Горчица – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Заранее отвариваем куриные яйца и размораживаем крабовые палочки.
Шаг 2. Тонкий лаваш выкладываем на рабочую поверхность и обмазываем его майонезом, смешанным с горчицей.
Шаг 3. Сюда же выкладываем морковь по-корейски. Снова можно слегка полить соусом.
Шаг 4. Выкладываем измельченные отварные яйца.
Шаг 5. Дальше посыпаем лаваш измельченными крабовыми палочками. Солим и перчим по вкусу.
Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Оставляем на время для пропитки.
Шаг 7. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и морковью по-корейски готов. Делите на порции и подавайте к столу!
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом – это вкусная и яркая закуска для вашего стола. Ваши близкие не смогут устоять перед аппетитным и питательным угощением. Обязательно попробуйте приготовить лаваш с начинкой по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 1 шт.
- Палочки крабовые – 6 шт.
- Яйцо – 4 шт.
- Сыр твердый – 200 гр.
- Сыр филадельфия – 100 гр.
- Зелень – по вкусу.
- Майонез – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сыр натираем на терку и выкладываем в глубокую миску. Сюда же отправляем сыр филадельфию и майонез.
Шаг 2. Вымешиваем содержимое миски и добавляем сюда тертое яйцо. Снова перемешиваем.
Шаг 3. Выкладываем лаваш на рабочую поверхность. Обмазываем его заготовкой из сыра, майонеза и яиц.
Шаг 4. На край лаваша выкладываем зелень и крабовые палочки в один ряд.
Шаг 5. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и обматываем его пищевой пленкой.
Шаг 6. Перед подачей убираем заготовку в холодильник для пропитки. Желательно поддержать рулет 1-2 часа.
Шаг 7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и майонезом готов. Нарезайте на кусочки и угощайтесь!
Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью
Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью отличается ярким вкусом и аппетитным ароматом. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте его в качестве перекуса или в рамках праздничного меню. Для простого и быстрого приготовления используйте наш проверенный рецепт.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 1 шт.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Палочки крабовые – 100 гр.
- Лук зеленый – 0,5 пучка.
- Перец черный молотый – 2 щепотки.
- Майонез – 5 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Твердый сыр натираем на средней терке и выкладываем в глубокую миску.
Шаг 2. Также натираем крабовые палочки и выкладываем их сыру.
Шаг 3. Выкладываем сюда измельченный зеленый лук.
Шаг 4. Поливаем все это майонезом, дополняем солью и черным молотым перцем.
Шаг 5. Тщательно вымешиваем заготовку.
Шаг 6. Тонкий лаваш выкладываем на рабочую поверхность.
Шаг 7. Равномерно обмазываем лаваш подготовленной начинкой.
Шаг 8. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.
Шаг 9. Оборачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник для пропитки.
Шаг 10. Дальше рулет разделяем на порционные кусочки.
Шаг 11. Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью готов. Подавайте к столу!
Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром
Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром порадует вас приятным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такая закуска идеально дополнит ваш домашний или праздничный стол, а на приготовление вы не потратите много времени. Используйте для этого наш проверенный рецепт!
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 100 гр.
- Палочки крабовые – 400 гр.
- Сыр сливочный – 150 гр.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Укроп – 1 пучок.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Крабовые палочки заранее размораживаем, яйца отвариваем до готовности.
Шаг 2. Твердый сыр натираем на крупной терке. Также поступаем с отварными яйцами.
Шаг 3. После натираем на терке крабовые палочки.
Шаг 4. Лист лаваша выкладываем на рабочую поверхность и обмазываем сливочным сыром. Посыпаем сыр измельченным укропом.
Шаг 5. Дальше равномерными слоями выкладываем твердый тертый сыр, яйца и крабовые палочки.
Шаг 6. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час для пропитки.
Шаг 7. Лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром готов. Делите на порции и подавайте к столу!
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром
Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром – это невероятно вкусная и аппетитная закуска для вашего домашнего или праздничного стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует своим нежным вкусом и сочностью. Берите на заметку нашу кулинарную идею!
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 3 шт.
- Палочки крабовые – 250 гр.
- Сыр твердый – 200 гр.
- Помидоры – 300 гр.
- Укроп – 5 веток.
- Майонез – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления рулета.
Шаг 2. Сыр натираем на среднюю терку.
Шаг 3. Зелень промываем, обсушиваем и мелко рубим ножом.
Шаг 4. Размороженные крабовые палочки режем мелким кубиком.
Шаг 5. Помидоры ошпариваем, очищаем от кожуры и мелко нарезаем. Выкладываем массу на мелкое сито и даем полностью стечь овощному соку.
Шаг 6. Выкладываем лаваш на рабочую поверхность, обмазываем его майонезом, посыпаем тертым сыром и укропом.
Шаг 7. Накрываем вторым лавашом, обмазываем майонезом. Дальше выкладываем слой из крабовых палочек.
Шаг 8. Закрываем все это третьим лавашом, обмазываем майонезом и выкладываем сюда помидоры. Солим по вкусу.
Шаг 9. Сворачиваем заготовку в плотный рулет, обматываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на пару часов для пропитки.
Шаг 10. Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром готов. Угощайтесь!