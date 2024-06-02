Беру стакан творога и 1 яйцо. Творожные булочки к чаю на скорую руку

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Творожные булочки популярны во многих странах мира. В зависимости от региона и кулинарных традиций, они могут иметь разные названия и особенности приготовления.

Например, в Грузии Хачапури это и есть творожные лепёшки, только с сыром. Существует множество видов хачапури, но все они готовятся на основе теста с добавлением творога.

Париан — индийские творожные шарики, которые обжариваются во фритюре. Париан обычно подаётся как закуска или десерт.

Еще есть Скрёбсы — шведские творожные булочки, которые готовятся из дрожжевого теста с добавлением сливочного масла и творога. Скрёбсы имеют круглую или овальную форму и часто украшаются семенами кунжута.

Приготовим более простой и привычный для нас вариант булочек с творогом

Ингредиенты:

Творог — 300 г;

Кефир — 120 г;

Мука — 400 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 50 г;

Сода — 1 ч.л.;

Растительное масло — 60 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Мармелад — 300 г.

Приготовление творожных булочек:

Смешиваем в миске яйцо с классическим и ванильным сахаром, а также с солью, взбиваем до растворения песчинок. Перетираем творог через сито в яичную смесь, перемешиваем.

Выливаем в смесь растительное масло и кефир, смешиваем. Высыпаем в массу ½ часть муки и соду, замешиваем тесто. Затем постепенно вводим в тесто остатки муки, вымешиваем руками на столе 5 минут.

Делим тесто на колобки по 85 грамм каждый. Раскатываем колобки в лепешки толщиной 2-3 мм. Измельчаем мармелад и выкладываем его на поверхность теста.

Сворачиваем лепешки в рулеты начинкой внутрь.

Фото: www.youtube.com

Делим рулет вдоль не доходя до конца. Складываем из двух концов теста косичку, сворачиваем ее в улитку.

Фото: www.youtube.com

Конец каждой улитки прячем внутрь.

Выкладываем булочки на противень застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга.

Фото: www.youtube.com

Смазываем яйцом булочки и выпекаем при 180 градусах 25-30 минут.

Фото: www.youtube.com

Готовые булочки желательно остудить, а затем подавать к чаю. Мармелад в рецепте можно заменить, например, изюмом или орехами.