Рецепт: Десерт без выпечки — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

молоко сгущенное — 380 гр.;

масло сливочное — 100 гр.;

печенье — 450 гр.;

кокосовая стружка — 40 гр.;

какао — 3 ст . л.

Способ приготовления:

Приветствую всех кому интересен рецепт простого, но довольно вкусного десерта. Готовлю его буквально за десять минут и в составе всего то пять ингредиентов.

Содержимое банки со сгущённым молоком я выливаю в миску и добавляю три столовых ложки (с горкой) какао.

Миску я беру большого размера, мне так проще перемешать.

Как показала практика маленькая мисочка не удобна в данном случае — взвесь какао летит по сторонам. Перемешиваю, желательно чтобы какао полностью перемешалось со сгущённым молоком.

Сливочное масло нужно растопить и затем добавить его в миску.

Печенье у меня с арахисом, ломаю его на кусочки и отправляю в измельчитель.

Перемалываю печенье до мелкой крошки.

И высыпаю эти крошки из печенья в миску.

Содержимое миски отлично перемешивается ложкой (светлые вкрапления это арахис),

я лично руками только шарики делаю. «Тесто» очень пластичное и можно вылепить разные фигурки, я же не заморачиваюсь этим. Шарики размером с грецкий орех примерно одинакового размера обмакиваю в кокосовую стружку.

Не важно, если нет кокосовой стружки. Можно сделать смесь крошек печенья с какао, или измельчить любые орешки, даже соленые. Мне лично сочетание «сладкое — соленое» нравится. Дочка же поливает такие шарики растопленным шоколадом. Так что полет фантазии не ограничен по поводу посыпки, или подачи десерта.

Из такого количества ингредиентов получается довольно большая тарелка шариков. Это мы ещё с внуком и попробовать успели ко время готовки.

Для меня такой десерт слишком сладок, потому больше трёх штук за один присест я съесть не могу. Но такой десерт на порядок финансово выгодней, нежели купить готовый тортик не большого размера. Одной такой порции вполне достаточно попить кофейку девичьей компанией.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью и удовольствием, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 10 мин.