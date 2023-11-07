Беру творог и яблоки, такое в магазине не купишь. Нежные и мягкие рулетики с яблоками

Выпечка из яблок покоряет сердца миллионов уже много лет. С древних времен люди постоянно готовили яблочные пироги. Вплоть до XV века такие пироги заменяли привычные для нас сейчас десерты.

Из яблок можно приготовить не только классическую шарлотку и яблочные пироги, но и другие виды выпечки. Например, небольшие рулетики в основе которых будет творог.

Яблочная начинка отлично сочетается с творожным мягким тестом. Особенно, если добавить в яблочную начинку корицу. Приготовим вместе яблочные рулетики.

Ингредиенты для яблочных рулетиков:

яйцо — шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

цедра лимона;

творог — 200 г;

растительное масло — 70 мл;

мука — 200 г;

разрыхлитель — ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 2 шт.;

сливочное масло — ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

половина лимона;

корица — ½ ч. л.

Приготовление яблочных рулетиков:

В миску разбиваем пару яиц, высыпаем соль и сахарный песок. Натираем на мелкой терке в смесь цедру лимона, не доходим до белой горькой кожицы.

Венчиком смешиваем яйца с сахаром и солью до растворения песчинок. Выкладываем в смесь творог, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Высыпаем в творожную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и мягкое тесто.

Пока готовим начинку, собираем тесто в целлофан.

Яблоки очищаем от кожуры и натираем на маленьких резцах терки. В сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем на нем яблочную массу. Высыпаем к яблочной массе сахарный песок, перемешиваем.

Вливаем в яблочную смесь лимонный сок, высыпаем корицу, смешиваем. Обжариваем яблочную массу до тех пор, пока не выпарится жидкость.

Далее остужаем яблочную массу на плоской посуде.

Делим тесто на две части. Раскатываем одну из частей в круглый пласт толщиной 5 мм.

Выкладываем на пласт плоскую тарелку, вырезаем круг по диаметру тарелки.

Делим круглый пласт на 8 треугольников. Выкладываем на толстый край треугольников по столовой ложке начинки. На узком краю делаем небольшие надрезы вдоль.

Заворачиваем начинку внутрь треугольников, слегка раскрываем надрезы. Выкладываем рулетики на противень, смазываем желтком.

Выпекаем рулетики при 180 градусах 25-30 минут.

В итоге мы имеем нежные и мягкие рулетики с яблоками. По желанию их можно украсить сахарной пудрой после приготовления.