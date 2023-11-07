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Беру творог и яблоки, такое в магазине не купишь. Нежные и мягкие рулетики с яблоками

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Беру творог и яблоки, такое в магазине не купишь. Нежные и мягкие рулетики с яблоками

Выпечка из яблок покоряет сердца миллионов уже много лет. С древних времен люди постоянно готовили яблочные пироги. Вплоть до XV века такие пироги заменяли привычные для нас сейчас десерты.

Из яблок можно приготовить не только классическую шарлотку и яблочные пироги, но и другие виды выпечки. Например, небольшие рулетики в основе которых будет творог.

Яблочная начинка отлично сочетается с творожным мягким тестом. Особенно, если добавить в яблочную начинку корицу. Приготовим вместе яблочные рулетики.

Ингредиенты для яблочных рулетиков:

  • яйцо — шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • цедра лимона;
  • творог — 200 г;
  • растительное масло — 70 мл;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

  • яблоки — 2 шт.;
  • сливочное масло — ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • половина лимона;
  • корица — ½ ч. л.

Приготовление яблочных рулетиков:

В миску разбиваем пару яиц, высыпаем соль и сахарный песок. Натираем на мелкой терке в смесь цедру лимона, не доходим до белой горькой кожицы.

Венчиком смешиваем яйца с сахаром и солью до растворения песчинок. Выкладываем в смесь творог, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Высыпаем в творожную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и мягкое тесто.

Пока готовим начинку, собираем тесто в целлофан.

Яблоки очищаем от кожуры и натираем на маленьких резцах терки. В сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем на нем яблочную массу. Высыпаем к яблочной массе сахарный песок, перемешиваем.

Вливаем в яблочную смесь лимонный сок, высыпаем корицу, смешиваем. Обжариваем яблочную массу до тех пор, пока не выпарится жидкость.

Беру творог и яблоки, такое в магазине не купишь. Нежные и мягкие рулетики с яблоками

Далее остужаем яблочную массу на плоской посуде.

Делим тесто на две части. Раскатываем одну из частей в круглый пласт толщиной 5 мм.

Выкладываем на пласт плоскую тарелку, вырезаем круг по диаметру тарелки.

Делим круглый пласт на 8 треугольников. Выкладываем на толстый край треугольников по столовой ложке начинки. На узком краю делаем небольшие надрезы вдоль.

Беру творог и яблоки, такое в магазине не купишь. Нежные и мягкие рулетики с яблоками

Заворачиваем начинку внутрь треугольников, слегка раскрываем надрезы. Выкладываем рулетики на противень, смазываем желтком.

Беру творог и яблоки, такое в магазине не купишь. Нежные и мягкие рулетики с яблоками

Выпекаем рулетики при 180 градусах 25-30 минут.

Беру творог и яблоки, такое в магазине не купишь. Нежные и мягкие рулетики с яблоками

В итоге мы имеем нежные и мягкие рулетики с яблоками. По желанию их можно украсить сахарной пудрой после приготовления.

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