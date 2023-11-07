Необычный вкус и яркие ингредиенты: рецепт салата с сухариками, маком и курицей (видео)

Готовый салат нужно немного подержать в холодильнике, чтобы он пропитался.

Рождество и новогодние праздники не за горами, а значит, пора уже хотя бы приблизительно подумать о том, чем порадовать близких и гостей. Салат с маком и сухариками – блюдо, которое способно удивить не только оригинальным вкусом, но и оформлением. Как его приготовить, рассказала и показала автор кулинарного блога «Домашние рецепты».

Салат с сухариками, курицей и маком

Ингредиенты:

копченая курица – 400 гр;

яйца – 5 шт;

сыр твердый – 200 гр;

помидоры – 3 шт.

мак – 2 ст. л.

Для сухариков:

хлеб – 6 ломтиков;

чеснок – 2 зубчика;

растительное масло – 2 ст. л;

черный перец, соль, паприка – по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить сухарики. Для этого с хлеба срезать корочку, порезать его на небольшие кубики. Растительное масло смешать с чесноком, пропущенным через пресс, солью и специями, снова все хорошо перемешать и процедить через ситечко на сковородку. Обжарить на этом масле сухарики до золотистого цвета.

Яйца отварить вкрутую, остудить, порезать кубиками.

С курицы снять кожу, порезать мясо кубиками.

На блюдо для салата поставить кулинарное кольцо и выложить первым слоем мясо, разровнять и сверху покрыть майонезной сеточкой. Далее выкладываем яйца, а сверху – снова сеточка. Далее таким же образом – сыр.

Помидоры порезать кубиками и выложить сверху. Выкладывать их лучше вилкой, чтобы на салат не попал лишний сок. Нанести сеточку из майонеза.

Последний слой – сухарики. Сверху посыпать маком и отправить все в холодильник, чтобы салат хорошо пропитался.

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