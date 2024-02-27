ГлавнаяРецептыБез сахара, масла и муки: готовим бюджетное печенье, которое поразит вас своим вкусом Без сахара, масла и муки: готовим бюджетное печенье, которое поразит вас своим вкусом На чтение: 2 минуты Вкусное печенье можно приготовить без сахара, масла и даже муки. Воспользуйтесь этим рецептом и не останетесь разочарованными. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Яблоки и овсянка могут превратиться во вкусное и хрустящее печенье. Компанию им составят ароматные ваниль и корица. Будет вкусно Рецепт идеальных блинов на молоке с дырочками: попробуйте и будете готовить только так Печенье из овсянки – пошаговый рецепт Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 230 граммов овсяных хлопьев; – 6 граммов разрыхлителя; – половина чайной ложки молотой корицы; – 3 яблока; – 3 яйца; – 1 чайная ложка ванильного экстракта; – 40 граммов сушеной клюквы; – щепотка соли. Приготовление: Измельчите овсянку в блендере, кофемолке или ручной мельнице. Добавьте разрыхлитель, корицу и перемешайте. Помытые яблоки очистите от сердцевины. Порежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере или натрите на мелкой терке. Добавьте яблоки к хлопьям. Отделите желтки от белков. Добавьте желтки в ту же миску вместе с ванильным экстрактом. Вымойте сушеную клюкву и добавьте в миску с яблоками и хлопьями. Вместо клюквы можно использовать орехи или изюм. Яичные белки смешайте с солью и взбейте венчиком. Постепенно добавляйте к овсяно-яблочной массе, осторожно перемешивая. Выкладывайте по одной столовой ложке смеси на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить классический тирамису – он будет держать форму даже без желатина. Поделитесь с друзьями