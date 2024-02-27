Портал про города-курорты | Perekop

Вареники на пару

На чтение: 3 минуты
Вареники на пару

Описание приготовления:

Паровые вареники будут намного полезнее, чем приготовленные обычным способом. В качестве начинки у меня сегодня картофель, но вы можете использовать и любые другие наполнители. Тесто универсальное и подходит как для сладких, так и солёных начинок. Независимо от того, с чем вы решите приготовить вареники, стоит учесть, что вкуснее они будут, если при подаче их заправить. Чем? Зависит от выбранной вам начинки и конечно же вашего вкуса. Отличное разнообразие повседневного меню для всей семьи, берите рецепт на вооружение!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Горячие блюда / Вареники / Блюда на пару

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 150 Миллилитров
  • Мука 400 Грамм (может уйти чуть больше или меньше)
  • Яйцо 1 Штука
  • Лук репчатый 2 Штуки (или одна крупная луковица)
  • Картофель 500 Грамм (в очищенном виде)
  • Растительное масло 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

171 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареники на пару»

Вареники на пару

Подготовьте все ингредиенты.

Вареники на пару

Соедините воду и яйцо. Добавьте 1 ст.л. растительного масла и 1 ч.л. соли. Перемешайте.

Вареники на пару

Частями добавьте муку. Когда тесто станет трудно перемешивать ложкой, переложите его на стол. Добавляя по необходимости оставшуюся муку, замесите упругое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Вареники на пару

Соберите тесто в шар, переложите обратно в миску, накройте полотенцем и дайте полежать 20 минут.

Вареники на пару

Тем временем можете приготовить начинку. У меня сегодня бюджетный, но не менее вкусный вариант с картофелем. Картофель необходимо нарезать мелкими кубиками, чем мельче получится, тем лучше.

Вареники на пару

Для сочности добавьте нарезанный мелкими кубиками лук, соль по вкусу и любимые специи. У меня молотый перец, щепотка кориандра и зиры.

Вареники на пару

Заправьте начинку оставшимся маслом (вместо масла можно пропустить через мясорубку кусочек сала) и хорошо всё перемешайте.

Вареники на пару

От теста отрежьте кусок и раскатайте его «колбаской».

Вареники на пару

Нарежьте «колбаску» на кусочки, размер зависит от желаемого размера вареников.

Вареники на пару

Каждый кусочек теста обваляйте с двух сторон в муке и раскатайте в форме круга. По центру каждого кружочка теста выложите начинку. Так как начинка от соли пустит в процессе сок, её необходимо время от времени перемешивать.

Вареники на пару

Приподнимите края теста с двух сторон и тщательно защипните, чтобы получился полумесяц.

Вареники на пару

Можно оставить вареники в таком виде, а можно ещё раз пройтись по защипу, делая его шире и тоньше. Затем одной рукой держите вареник на весу, а другой слепите косичку. Работать будет большой палец (сверху) и указательный палец (снизу). Другая рука будет крутить вареник.

Вареники на пару

Таким образом сформируйте все вареники и выложите их на смазанную маслом решётку пароварки или мантоварки. Готовьте вареники на пару около 45 минут.

Вареники на пару

Вареники на пару готовы. Обязательно перед подачей смажьте их растопленным сливочным маслом.

Вареники на пару

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек