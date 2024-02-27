Описание приготовления:

Паровые вареники будут намного полезнее, чем приготовленные обычным способом. В качестве начинки у меня сегодня картофель, но вы можете использовать и любые другие наполнители. Тесто универсальное и подходит как для сладких, так и солёных начинок. Независимо от того, с чем вы решите приготовить вареники, стоит учесть, что вкуснее они будут, если при подаче их заправить. Чем? Зависит от выбранной вам начинки и конечно же вашего вкуса. Отличное разнообразие повседневного меню для всей семьи, берите рецепт на вооружение!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Горячие блюда / Вареники / Блюда на пару

Состав / Ингредиенты:

Вода 150 Миллилитров

Мука 400 Грамм (может уйти чуть больше или меньше)

Яйцо 1 Штука

Лук репчатый 2 Штуки (или одна крупная луковица)

Картофель 500 Грамм (в очищенном виде)

Растительное масло 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

171 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареники на пару»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините воду и яйцо. Добавьте 1 ст.л. растительного масла и 1 ч.л. соли. Перемешайте.

Частями добавьте муку. Когда тесто станет трудно перемешивать ложкой, переложите его на стол. Добавляя по необходимости оставшуюся муку, замесите упругое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Соберите тесто в шар, переложите обратно в миску, накройте полотенцем и дайте полежать 20 минут.

Тем временем можете приготовить начинку. У меня сегодня бюджетный, но не менее вкусный вариант с картофелем. Картофель необходимо нарезать мелкими кубиками, чем мельче получится, тем лучше.

Для сочности добавьте нарезанный мелкими кубиками лук, соль по вкусу и любимые специи. У меня молотый перец, щепотка кориандра и зиры.

Заправьте начинку оставшимся маслом (вместо масла можно пропустить через мясорубку кусочек сала) и хорошо всё перемешайте.

От теста отрежьте кусок и раскатайте его «колбаской».

Нарежьте «колбаску» на кусочки, размер зависит от желаемого размера вареников.

Каждый кусочек теста обваляйте с двух сторон в муке и раскатайте в форме круга. По центру каждого кружочка теста выложите начинку. Так как начинка от соли пустит в процессе сок, её необходимо время от времени перемешивать.

Приподнимите края теста с двух сторон и тщательно защипните, чтобы получился полумесяц.

Можно оставить вареники в таком виде, а можно ещё раз пройтись по защипу, делая его шире и тоньше. Затем одной рукой держите вареник на весу, а другой слепите косичку. Работать будет большой палец (сверху) и указательный палец (снизу). Другая рука будет крутить вареник.

Таким образом сформируйте все вареники и выложите их на смазанную маслом решётку пароварки или мантоварки. Готовьте вареники на пару около 45 минут.

Вареники на пару готовы. Обязательно перед подачей смажьте их растопленным сливочным маслом.

Приятного аппетита!