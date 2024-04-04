ГлавнаяРецептыВами будут восхищаться: готовим пасхальный чизкейк без выпекания Вами будут восхищаться: готовим пасхальный чизкейк без выпекания На чтение: 2 минуты Чизкейк – это всегда особый вкус и кулинарные впечатления. Пасха также является прекрасной причиной приготовить это лакомство, тем более, что его не нужно выпекать. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот чизкейк готовить легко и просто, единственной заботой станет декор. Выпекать его не нужно, но лучше приготовить его накануне праздника и поставить в холодильник, чтобы он хорошо застыл. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Рецепт чизкейка без выпекания Время: 20 минут + ночь для застывания Порций: 12 Ингредиенты: для основы: – 250 грамм шоколадного печенья; – 80 грамм растопленного сливочного масла; начинка: – 680 грамм жирного творога комнатной температуры; – 90 грамм сахарной пудры; – 1,5 чайной ложки ванильной пасты; – 320 миллилитров двойных сливок; – 320 грамм шоколадных яиц. Приготовление: Готовим основу. Круглую форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем стороны. Печенье кладем в кухонный комбайн и измельчаем до маленькой крошки. Затем перекладываем в пищевой пакет и растираем скалкой. В миске смешиваем печенье и масло, выкладываем в форму и прижимаем ложкой. Ставим в холодильник для застывания. Теперь очередь начинки. Сливочный сыр, сахарную пудру, ваниль и половину двойных сливок кладем в большую миску и взбиваем до однородности и густоты. Вмешиваем измельченные шоколадные яйца. В отдельной миске взбиваем остальные двойные сливки до твердых пиков. Аккуратно добавляем в творожную смесь. Выливаем начинку в форму и разравниваем верх. Ставим в холодильник на ночь. Перед подачей чизкейк можно задекорировать маленькими шоколадными яйцами, шоколадным гнездом или придумать что-то на свой лад. Приятного аппетита! Ваша пасха будет невероятной – простой рецепт глазури, которому более 100 лет. Поделитесь с друзьями