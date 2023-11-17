Описание приготовления:

Такое печенье можно сделать среднего размера, упаковать в персональный пакетик, красиво завязать и подарить в качестве комплимента, например, коллегам на работе или детишкам в садике. Оформить лицо можно любыми подходящими ингредиентами и даже цветной глазурью. Чтобы стружка при обсыпании не разлеталась по всему печенью, достаточно просто взять плотный лист бумаги и отгородить им остальную часть.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 2 Штуки

Сахар 90 Грамм

Мука 100 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Шоколад белый 120 Грамм

Кокосовая стружка 50 Грамм (25 грамм — белая, 25 грамм — красная)

Драже По вкусу

Шоколадная крошка По вкусу (или капли)

Маршмеллоу 3 Штуки (мелкие)

Мармелад клубничный 3 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

478 ккал

Калорийность

25 г

Белки

3 г

Жиры

61 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквитное печенье "Дед Мороз"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бисквитного печенья "Дед Мороз". Духовку включите сразу, чтобы она разогрелась до температуры 180 градусов.

В миску разбейте яйца и всыпьте простой и ванильный сахар.

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, которая должна побелеть и увеличиться в 2-3 раза.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте. Частями всыпайте в яичную массу и мешайте аккуратно до однородного теста без комочков.

Переложите тесто в кондитерский мешок и отрежьте кончик.

Противень застелите пергаментом или ковриком и отсадите круглые лепешки на расстоянии друг от друга.

Поставить противень в духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 12-15 минут. Готовое печенье достаньте и полностью остудите.

Подготовьте все для украшения печенья. Из маршмеллоу сделайте шарики на помпоны. Из мармелада носики и ротики.

Белый шоколад растопите на водяной бане до однородности, так чтобы вода не касалась чаши с шоколадом. Нанесите при помощи кондитерской кисточки на каждую печеньку. Сверху сделайте шапочку из красной кокосовой стружки и бороду с усами из белой, установите носик и рот из мармелада. Из шоколадных капель сделайте глазки, а из красного драже щеки. Заготовку из маршмеллоу сначала опустите одной стороной среза в шоколад, затем в белую кокосовую стружку и установите ее на шапке. При необходимости окуните второй срез также в шоколад.

Дайте шоколаду на печенье полностью высохнуть.

Вот такие они получаются.

Хороших праздников!