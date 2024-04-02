Описание приготовления:
По такому же принципу можно сделать и шоколадный бисквит для рулета. Просто замените часть муки на какао.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Выпечка / Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 5 Штук
- Сахар 120 Грамм
- Мука 120 Грамм
- Растительное масло 40 Грамм
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Сливки 300 Грамм (33-35% жирности)
- Сахарная пудра 3 Ст. ложки
- Джем 150 Грамм (любой, по желанию)
- Ванилин 1 Грамм (по вкусу)
Количество порций 6
Калорийность
255 ккал
Калорийность
7 г
Белки
7 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бисквитный рулет с кремом из сливок»
Для приготовления бисквитного рулета подготовьте все ингредиенты.
Яйца соедините с сахаром и начинайте взбивать с небольшой скорости, постепенно её увеличивая.
Взбейте яйца в пышную, светлую массу.
Вручную вмешайте муку, соду и растительное масло.
Противень 30 на 40 см. застелите пергаментом и вылейте тесто. Равномерно распределите его по всей поверхности.
Выпекайте сам бисквит при температуре 180 градусов, примерно 15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Горячий бисквит сверните вместе с бумагой в рулет и оберните в полотенце. Уберите в холодильник до полного остывания.
Для крема взбейте жирные сливки с сахарной пудрой в густой крем.
Остывший рулет разверните. Пропитайте его любым сиром или водой. Затем смажьте кремом из сливок.
По желанию можно добавить любой джем, варенье или свежие ягоды.
Сверните все в рулет. Накройте его пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-4 часа, чтобы он настоялся.
Готовый рулет можно посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами. Приятного угощения!