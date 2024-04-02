Описание приготовления:

По такому же принципу можно сделать и шоколадный бисквит для рулета. Просто замените часть муки на какао.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки Блюдо: Выпечка / Десерты

Состав / Ингредиенты:

Яйца 5 Штук

Сахар 120 Грамм

Мука 120 Грамм

Растительное масло 40 Грамм

Сода 1/3 Чайных ложки

Сливки 300 Грамм (33-35% жирности)

Сахарная пудра 3 Ст. ложки

Джем 150 Грамм (любой, по желанию)

Ванилин 1 Грамм (по вкусу)

Количество порций 6

Калорийность

255 ккал

Калорийность

7 г

Белки

7 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквитный рулет с кремом из сливок»

Для приготовления бисквитного рулета подготовьте все ингредиенты.

Яйца соедините с сахаром и начинайте взбивать с небольшой скорости, постепенно её увеличивая.

Взбейте яйца в пышную, светлую массу.

Вручную вмешайте муку, соду и растительное масло.

Противень 30 на 40 см. застелите пергаментом и вылейте тесто. Равномерно распределите его по всей поверхности.

Выпекайте сам бисквит при температуре 180 градусов, примерно 15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Горячий бисквит сверните вместе с бумагой в рулет и оберните в полотенце. Уберите в холодильник до полного остывания.

Для крема взбейте жирные сливки с сахарной пудрой в густой крем.

Остывший рулет разверните. Пропитайте его любым сиром или водой. Затем смажьте кремом из сливок.

По желанию можно добавить любой джем, варенье или свежие ягоды.

Сверните все в рулет. Накройте его пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-4 часа, чтобы он настоялся.

Готовый рулет можно посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами. Приятного угощения!