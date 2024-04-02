Готовим пляцок с яблоками: рецепт, который удастся у каждого

Яблоки – универсальные фрукты, которые есть в каждой кладовой. Из них можно приготовить вкусный и изысканный десерт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Приближаются праздники, и каждая хозяйка ищет, чем сладеньким угостить своих гостей. Пирог с яблоками – освежающий и очень сочный, поэтому он придется по вкусу всем.

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Пирог с яблоками

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 20 грамм маргарина;

– 40 грамм муки;

– 4 желтка;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1 ванильный сахар;

яблочная масса:

– 1 килограмм яблок;

– пол чайной ложки корицы;

– 1 столовая ложка сахара;

белковая масса:

– 4 белка;

– 20 грамм сахарной пудры;

– щепотка соли.

Приготовление:

На кондитерскую доску просейте муку, затем порубите масло и соедините его с сахарной пудрой и разрыхлителем. Добавьте яйца и замесите полупесочное тесто. Отложите немного теста для крошки и сохраните его на конец. Остаток теста раскатайте и выложите на противень. Затем почистите яблоки и натрите их на крупной терке. Смешайте их с сахаром и корицей и выложите на пирог. Затем сделайте белковую пену: белки взбейте со щепоткой соли до крепкой пены и добавьте сахарную пудру. перемешивайте до образования крепкой пены. Наконец натрите на крупной терке оставшуюся часть теста и посыпьте ею тесто. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 50 минут.

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