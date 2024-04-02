ГлавнаяРецептыГотовим пляцок с яблоками: рецепт, который удастся у каждого Готовим пляцок с яблоками: рецепт, который удастся у каждого На чтение: 2 минуты Яблоки – универсальные фрукты, которые есть в каждой кладовой. Из них можно приготовить вкусный и изысканный десерт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приближаются праздники, и каждая хозяйка ищет, чем сладеньким угостить своих гостей. Пирог с яблоками – освежающий и очень сочный, поэтому он придется по вкусу всем. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Пирог с яблоками Время: 1,5 часа Порций: 6 Ингредиенты: тесто: – 20 грамм маргарина; – 40 грамм муки; – 4 желтка; – 2 чайные ложки разрыхлителя; – 1 ванильный сахар; яблочная масса: – 1 килограмм яблок; – пол чайной ложки корицы; – 1 столовая ложка сахара; белковая масса: – 4 белка; – 20 грамм сахарной пудры; – щепотка соли. Приготовление: На кондитерскую доску просейте муку, затем порубите масло и соедините его с сахарной пудрой и разрыхлителем. Добавьте яйца и замесите полупесочное тесто. Отложите немного теста для крошки и сохраните его на конец. Остаток теста раскатайте и выложите на противень. Затем почистите яблоки и натрите их на крупной терке. Смешайте их с сахаром и корицей и выложите на пирог. Затем сделайте белковую пену: белки взбейте со щепоткой соли до крепкой пены и добавьте сахарную пудру. перемешивайте до образования крепкой пены. Наконец натрите на крупной терке оставшуюся часть теста и посыпьте ею тесто. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 50 минут. Такой нежный и особенный вкус: как приготовить фаршированные яйца. Поделитесь с друзьями