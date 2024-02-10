Эти котлеты съедаются прямо со сковороды. Получаются сочными и вкусными: всё благодаря небольшой хитрости

Каждый кулинар имеет свой способ приготовления котлет. Дело в том, что мы перенимаем рецепты от своих родителей и бабушек. При этом нередко игнорируем советы, которые дают опытные повара.

Например, кто-то считает, что лук надо обязательно обжаривать для готовки сочных котлет. Кто-то советует заменять хлеб в котлетах на панировочные сухари. Кто-то вообще рекомендует отказаться от молока и яиц, так как они делают котлеты грубее.

Помните, что только вы выбираете, какие советы слушать. Котлеты — это блюдо, которое сложно испортить дополнительными компонентами. Есть сотни рецептов успешных котлет с разными компонентами в составе.

Ингредиенты для котлет:

куриный фарш — 500 г;

яйцо — шт.;

лук — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

мякиш белого хлеба — 100 г;

сметана — ст.л.;

сливочное масло — 50 г;

соль — ½ ч.л.;

панировочные сухари.

Приготовление котлет:

Замачиваем мякиш хлеба в молоке. В это время нарезаем мелко или измельчаем в блендере лук. Измельчаем также зубчики чеснока, смешиваем с луком.

Отжимаем намокший хлеб и измельчаем в блендере или мясорубке. К фаршу выкладываем лук и чеснок, хлеб, разбиваем яйцо, добавляем сметану и тщательно перемешиваем.

Холодное сливочное масло натираем в фарш, смешиваем с остальными компонентами. Солим фарш и формируем из него небольшие котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях.

В сковороде на растительном масле обжариваем котлеты с обеих сторон по 4 минуты.

После приготовления кладем котлеты на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Главная хитрость котлет в холодном масле, поэтому не пропускайте данный пункт при готовке.