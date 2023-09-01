ГлавнаяРецептыБлинный торт со вкусом шоколадного пломбира в виде розы Блинный торт со вкусом шоколадного пломбира в виде розы На чтение: 2 минуты Блинный торт в виде розы не только станет эффектным открытием, но и вкусным десертом даже для самых маленьких. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Блинный торт со вкусом шоколадного пломбира – идеальное решение, когда обычные блины уже надоели. Этот десерт выглядит действительно ярко, ведь он похож на большую розу со множеством лепестков. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Такое блюдо подойдет как к обычному столу, так и станет украшением праздничного застолья. Рецепт блинного торта Время: 5 часов Порции: 6 Ингредиенты: – 4 яйца; – 60 граммов сахара, щепотка соли, ваниль; – 200 граммов муки; – 20 граммов какао; – 600 граммов молока; – 70 граммов растопленного сливочного масла. Для крема: – 350 граммов сливок от 33%; – 1,5 ложки шоколадной пасты; – 150 граммов крем-сыра. Приготовление: Соединяем яйца, соль, сахар, ваниль, добавляем просеянную муку, какао, вливаем струйкой молоко и замешиваем гладкое жидкое тесто. Добавляем растопленное масло и перемешиваем. Тесто на блины готово. ️Жарим блины на сковороде диаметром 20 сантиметров. ️Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам, добавляем шоколадную пасту и снова взбиваем(для лучшей стойкости крема можно добавить 150 граммов крем-сыра). ️Смазываем блины 1 ложкой крема, складываем каждый и собираем торт. Каждый смазанный блинчик смазываем сверху кремом и приклеиваем к другим. В результате получается торт, имеющий вид большой розы. ️Надеваем на торт кольцо и кладем в холодильник на 3 – 4 часа. После охлаждения присыпаем какао. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить персиковое варенье на зиму, которое идеально подходит к блинам. Поделитесь с друзьями