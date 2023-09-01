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Что добавлять в кофе: молоко или сливки?

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Что добавлять в кофе: молоко или сливки?

Некоторые люди не могут пить кофе без молока или сливок, но сильно ли искажают вкус напитка эти добавки? Бариста Юрий Стальмахов рассказал, чем лучше разбавлять кофе. 

Специалист провел эксперимент: к 170 мл свежезаваренного кофе он добавил холодное и подогретое молоко (20% от общего объема кофе) и сливки разной жирности (10% от общего объема).

Выяснилось, что самые жирные сливки (18%) полностью перебили вкус кофе. Со сливками жирностью 10% кофе раскрылся лучше, соотношение ингредиентов сбалансировано, но, как отметил эксперт, неидеально. 

На фоне молока комнатной температуры с жирностью 3,5% кофейный привкус раскрылся достаточно ярко, но сам напиток стал водянистым, неоднородным, а молоко придало ему нехарактерную сливочную кислинку. 

Самым лучшим вариантом оказался четвертый — кофе с молоком, подогретым до 50°C. В нем кофейный вкус остался чистым, а молоко не вышло на первый план, но сделало напиток менее терпким и более нежным. 

Нутрициолог Ирина Мансурова объяснила, в каких случаях кофеин перестает давать бодрящий эффект. По ее словам, проблема может быть как в самих зернах, так и в индивидуальной толерантности к кофеину — приобретенной или врожденной.

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