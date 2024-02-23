Рецепт: Копченое сало — копченое домашнее

Ингредиенты:

сало — 500 гр

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления копченого сала.

Для начала надо обычное сало засолить (если сало соленое, то пропускаем этап соления). Это можно сделать сухим посолом или мокрым.

Я решила коптить еще и сардельки и отварные яйца

Засолила я сало и сардельки. Сало солим не менее суток. Соль, перец горошком, лавровый лист -кипятим и заливаем остывшим рассолом.

Все выкладываем в коптильню.

Коптим не менее часа — но ориентируйтесь по своей коптильне.

Сало получается очень вкусное.

Бутерброды просто супер с таким салом! Но и копченые сардельки и яйца тоже получаются очень вкусные.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.