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Рецепт: Копченое сало — копченое домашнее

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Рецепт: Копченое сало — копченое домашнее

Ингредиенты:
сало — 500 гр
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления копченого сала.

Для начала надо обычное сало засолить (если сало соленое, то пропускаем этап соления). Это можно сделать сухим посолом или мокрым.

Я решила коптить еще и сардельки и отварные яйца

Засолила я сало и сардельки. Сало солим не менее суток. Соль, перец горошком, лавровый лист -кипятим и заливаем остывшим рассолом.

Рецепт: Копченое сало - копченое домашнее

Все выкладываем в коптильню.

Рецепт: Копченое сало - копченое домашнее

Коптим не менее часа — но ориентируйтесь по своей коптильне.

Рецепт: Копченое сало - копченое домашнее

Сало получается очень вкусное.

Рецепт: Копченое сало - копченое домашнее

Бутерброды просто супер с таким салом! Но и копченые сардельки и яйца тоже получаются очень вкусные.

Рецепт: Копченое сало - копченое домашнее

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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