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Блюда из картофеля, которые вас удивят

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Блюда из картофеля, которые вас удивят

Разнообразить блюда из картофеля можно не только изысканными рецептами, но и достаточно простыми.

Картофель — едва ли не основное блюдо на нашем столе. Традиционно жареная, пюре, печеная, картофельники. Однако нашу любимую картошечку можно прекрасно разнообразить.

Картофельные ленивые вареники-грибочки из картофеля

Ингредиенты:

  • картофель — 700 г;
  • мука — 200 г;
  • яйца — 2 шт;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • масло сливочное — 50 г;
  • зелень петрушки — по вкусу.

Почистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности. Воду слейте, добавьте сливочное масло, сделайте пюре. Когда пюре остынет, добавьте пару яиц и черный перец по вкусу.

Добавьте просеянную муку, замесите тесто и по готовности оставьте его полежать на столе под пленкой на 15 мин.

Нарежьте зелень, растопите сливочное масло и все соедините — заправка готова.

Раскатайте тесто в жгут, нарежьте на кусочки. Каждый кусочек скатайте в шарик и с помощью бутылки сделайте отметку в виде ножки — грибочек готов.

Отварите вареники в подсоленной воде 5-6 мин. после закипания. Подавайте вареники на стол, полив маслом и посыпав зеленью.

Картофельные зразы с яйцом и зеленым луком

Ингредиенты:

  • картофель — 450 г;
  • яйца — 3 шт;
  • мука — 50 г;
  • лук зеленый — 5 г;
  • масло — 50 мл;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Два яйца сварите вкрутую, картофель очистите и вымойте. Отварите картофель в кипящей подсоленной воде до мягкости, воду слейте, а из горячего картофеля сделайте пюре. После того, как картофель остынет, вбейте яйцо и перемешайте. Можно еще немножко досолить.

Всыпьте в пюре муку, перемешайте — картофельная масса готова.

Охлажденные яйца очистите, нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте к яйцам. Начинку перемешайте и по желанию поперчите.

Блюда из картофеля, которые вас удивят

Блюда из картофеля, которые вас удивят

Выложите на присыпанный мукой стол 1/6 часть картофельной массы, формируя небольшую лепешку. В центр выложите 1,5 ч. л. яичной начинки. Слепите зразы, соединяя края над начинкой и придавая овальную форму.

В сковороде разогрейте масло, обжарьте картофельные зразы по 5 мин. с каждой стороны на небольшом огне. Горячие зразы сразу подавайте к столу.

Бомбейский картофель

Ингредиенты:

  • картофель — 800 г;
  • помидоры — 2-3 шт. или томатная паста — 1,5 ч. л;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • перец острый — 1/2 шт;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • зелень кинзы или петрушки — по вкусу;
  • кориандр молотый — 1 ч. л.;
  • имбирь сухой молотый — 1 ч. л.;
  • куркума молотая — 1/2 ч. л;
  • карри острый — 1 ч. л.;
  • зира молотая, соль — по вкусу;
  • масло — 20 мл.

Картофель очистите, нарежьте средними кусочками, залейте водой. Доведите до кипения, варить 3-4 мин., воду слить.

Лук, порезанный кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, карри и кориандр.

Затем 2-3 помидора пропустите через блендер, положите их в лук и добавьте картофель. Подсолите по вкусу. Натереть острый перец в сковороду с картофелем в томатном соусе.

Накройте крышкой, доведите картофель до готовности 10-15 мин. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Блюда из картофеля, которые вас удивят

Блюда из картофеля, которые вас удивят

Картофельная пицца

Ингредиенты:

Для основы

  • картофель очищенный — 450 г;
  • яйцо куриное — 1 шт;
  • мука — 1 ст. л;
  • чеснок сушеный — 1 ч. л;
  • итальянские травы — 1 ч. л;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для начинки

  • колбаса (ветчина) — 80 г;
  • помидоры — 1-2 шт;
  • лук репчатый — 0,5 шт;
  • оливки — 10 шт;
  • сыр сулугуни — 150 г;
  • кетчуп — 3 ст. л;
  • чеснок — 1 зубчик.

Очищенный картофель натрите на терке, выложите картофель на решето, промойте холодной водой. Хорошо отожмите, добавьте в картофель яйцо, соль и специи. Перемешайте, всыпьте муку, хорошо перемешайте до однородности.

Нагрейте сковороду (лучше, чтобы ее диаметр был примерно 26 см), немного смажьте маслом. Ложкой постепенно выложите на сковороду картофельную массу, обжарьте на сильном огне 2 мин. Накройте крышкой, уменьшите огонь. Готовьте еще 5 мин.

Переверните картофельный «блинчик» на другую сторону и обжарьте. Чеснок измельчите, смешайте с кетчупом. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами, помидоры нарежьте кружочками, оливки — пополам, колбасу — полукольцами.

Сыр натрите на мелкой терке, основу для картофельной пиццы положите в форму для выпекания соответствующего диаметра. Смажьте основу кетчупом с чесноком, посыпьте 2/3 натертого сыра. Выложите лук, колбасу и оливки, сверху разложите кружочки помидоров. Посыпьте оставшимся сыром.

Поставьте картофельную пиццу в нагретую до 210 градусов духовку, запекать 15 мин. Как только сыр расплавится, пиццу можно вынимать из духовки.

Рисово-картофельные палочки

Ингредиенты:

  • рис — 150 г;
  • картофель — 200 г;
  • крупа манная — 40 г;
  • сухари панировочные — 20 г;
  • масло (для жарки) — 3 ст. л;
  • соль — по вкусу;
  • паприка молотая — 1 ч. л;
  • травы прованские сушеные — 1 ч. л.

Рис промойте, залейте в кастрюле водой (300 мл). Доведите до кипения. Варить на маленьком огне под крышкой примерно 15 мин., до полного впитывания жидкости и готовности риса. Снимите рис с огня, оставьте настояться под крышкой еще 10 мин. После этого рис перемешайте и оставьте немного остыть.

Картофель в кожуре вымойте, залейте небольшим количеством воды, отварите картофель до готовности. Затем вытащите картофель из воды, оставьте остыть.

Рис переложите в миску, всыпьте манку, паприку, соль и прованские травы. Перемешайте картофель, очистите, натрите на мелкой или средней терке. Добавьте к рису, перемешайте до однородности. Из полученной смеси влажными руками сформируйте палочки, каждую обваляйте в панировочных сухарях.

В сковороде разогрейте масло (оно должно полностью покрывать дно сковороды), обжаривайте палочки с обеих сторон до золотистого цвета на огне, чуть меньше среднего. Готовые палочки переложите на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Блюда из картофеля, которые вас удивят

Блюда из картофеля, которые вас удивят

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