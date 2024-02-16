Готовое тесто фило в замороженном виде продается во многих супермаркетах. Это шикарная основа как для сладкой, так и для соленой выпечки. Тесто необходимо лишь достать из морозилки за 2 часа до начала приготовления и оставить его на кухне в запечатанной упаковке (так оно не потеряет влагу). Работа с такими листами довольно простая. Главное — действовать очень быстро, чтобы тесто не подсохло. Взяв листы фило, вы сможете всего за полчаса приготовить шикарный пирог со шпинатом и сыром. Затем вам останется лишь дождаться его из духовки.

Если в процессе приготовления тесто слегка подсохнет или порвется, паниковать не нужно. Просто обильнее смажьте листы сливочным маслом. Тогда вы получите румяную и очень слоистую домашнюю выпечку.

Как приготовить сытный пирог со шпинатом и сыром

Большое количество начинки может вас сперва испугать. Однако помните, что во время выпекания она значительно уменьшится в размере, так как осядет. Важно лишь ее не пересолить. Если вы берете такой сыр, как фета, брынза или сулугуни будьте осторожны с количеством соли.

Ингредиенты

Тесто фило500 г Шпинат500 г Сыр фета500 г Зеленый лук100 г Укроп0,5 пуч. Петрушка0,5 пуч. Яйцо6 шт. Сливочное масло200 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Приготовьте начинку. Тщательно промойте шпинат под проточной водой. Обсушите его. Нарежьте шпинат крупными кусочками. Промойте петрушку и укроп. Мелко их нарежьте.Также возьмите зеленый лук. Измельчите его. Возьмите фету. Измельчите ее слегка вилкой. Соедините в глубокой емкости все подготовленные ингредиенты. В отдельной миске взбейте яйца. Влейте полученную смесь к зелени и сыру. При потребности добавьте немного соли. Поперчите всё. Хорошенько перемешайте ингредиенты.Растопите сливочное масло. Смажьте им дно и бока формы для выпекания. Выложите в нее до 5 листов теста фило так, чтобы его края свисали. Смажьте их растопленным сливочным маслом.Сверху выложите треть от общего количества начинки. Разровняйте ее. Затем снова поместите несколько листов теста, не забывая промазывать их маслом. Выложите еще одну часть начинки. Далее снова поместите несколько листов теста. Чередуйте таким образом слои. Накройте пирог краями теста фило. Смажьте всё сливочным маслом. Сделайте надрезы на пироге в виде квадратиков, но не доходите до дна формы. Отправьте его в разогретую до 190 градусов духовку на 50–60 минут.

Разрезав закусочный пирог на квадратики перед выпеканием, вы упростите себе процесс разделения уже готового блюда на порционные кусочки. Горячая, полностью остывшая или теплая — эта выпечка хороша в любом виде.