Блюдо осени. Как приготовить лечо

Но я поделюсь некоторыми принципами, которыми пользуются в моей семье и которые я немного дополнил после знакомства с итальянской пеперонатой, венгерской паприкой и бессарабской сладкой специей «чукан пипер» (наша паприка, сделанная руками).
Основные ингредиенты лечо:
- 2 кг сладкого мясистого красного перца
- 1 кг лука
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 кг томатов
- Растительное масло
- 1 ст. л. меда
- 3−4 ст. л. фруктового уксуса
- 1 ст. л. паприки «чукан пипер»
- Соль, перец
Морковь или корень петрушки — по желанию. Я готовлю без них.
Шаг 1
Перец запекаем 20 минут при 200 ℃. Снимаем кожуру и нарезаем полосками 5 мм шириной и 5−7 см длиной.
Шаг 2
Пока запекается перец, в казане жарим на растительном масле лук, нарезанный жульеном, или же соломкой. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем томатную пасту и еще минуту-две обжариваем.
Шаг 3
Добавляем к луку нарезанный перец. Готовим 5−7 минут и добавляем помидоры. С помидоров надо снять кожицу и нарезать любой формой. Очень удобно натереть их на терке — так и кожица останется в руках, и вы получите почти томатный соус, готовый к использованию.
Теперь следует уменьшить огонь до минимума, накрыть казан крышкой или пергаментной бумагой и медленно готовить где-то с полчаса. Это очень важный этап. Внимательно следите, чтобы не пригорело. Лук должен «раствориться» в паприке, вода из помидоров — испариться, и остаться должен только вкус. Густой, насыщенный, яркий вкус.
Следующий шаг — мы этот самый вкус сделаем максимальным.
Шаг 4
Добавляем специи, соль, мед и уксус. Это финальный шаг, и количество, которое вы должны добавить, зависит от вкуса. Так, если перец, помидоры и лук оказались очень сладкими, то меда можно добавлять меньше, а иногда и вообще обойтись без него. Уксус нужен для баланса вкуса, как и соль. А вот сладкая паприка, бессарабский чукан пипер, сделает лечо максимально ароматным и «папричным».
После того, как вы приготовили лечо, дайте ему настояться где-то часок. Не спешите есть сразу, хотя невероятному аромату будет очень трудно противостоять. Именно через некоторое время вкус лечо станет сбалансированным и однородным.
Приятного аппетита!