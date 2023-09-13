Блюдо осени. Как приготовить лечо

Не спешите есть сразу после приготовления, хотя невероятному аромату будет очень трудно противостоять Блюдо осени. Лечо. Лечо, как и манджу или икру из синих, на юге Одесской области готовят почти все. Но рецепты лечо в каждой семье немного отличаются. И это абсолютно нормально. Не существует устойчивого, всем миром признанного. Какой борщ правильнее? С фасолью или свининой? Помидоры должны быть в борще или же свекольный квас? Нельзя ответить. То же самое и с лечо.

Но я поделюсь некоторыми принципами, которыми пользуются в моей семье и которые я немного дополнил после знакомства с итальянской пеперонатой, венгерской паприкой и бессарабской сладкой специей «чукан пипер» (наша паприка, сделанная руками).

Основные ингредиенты лечо:

2 кг сладкого мясистого красного перца

1 кг лука

1 ст. л. томатной пасты

1 кг томатов

Растительное масло

1 ст. л. меда

3−4 ст. л. фруктового уксуса

1 ст. л. паприки «чукан пипер»

Соль, перец

Морковь или корень петрушки — по желанию. Я готовлю без них.

Шаг 1

Перец запекаем 20 минут при 200 ℃. Снимаем кожуру и нарезаем полосками 5 мм шириной и 5−7 см длиной.

Шаг 2

Пока запекается перец, в казане жарим на растительном масле лук, нарезанный жульеном, или же соломкой. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем томатную пасту и еще минуту-две обжариваем.

Шаг 3

Добавляем к луку нарезанный перец. Готовим 5−7 минут и добавляем помидоры. С помидоров надо снять кожицу и нарезать любой формой. Очень удобно натереть их на терке — так и кожица останется в руках, и вы получите почти томатный соус, готовый к использованию.

Теперь следует уменьшить огонь до минимума, накрыть казан крышкой или пергаментной бумагой и медленно готовить где-то с полчаса. Это очень важный этап. Внимательно следите, чтобы не пригорело. Лук должен «раствориться» в паприке, вода из помидоров — испариться, и остаться должен только вкус. Густой, насыщенный, яркий вкус.

Следующий шаг — мы этот самый вкус сделаем максимальным.

Шаг 4

Добавляем специи, соль, мед и уксус. Это финальный шаг, и количество, которое вы должны добавить, зависит от вкуса. Так, если перец, помидоры и лук оказались очень сладкими, то меда можно добавлять меньше, а иногда и вообще обойтись без него. Уксус нужен для баланса вкуса, как и соль. А вот сладкая паприка, бессарабский чукан пипер, сделает лечо максимально ароматным и «папричным».

После того, как вы приготовили лечо, дайте ему настояться где-то часок. Не спешите есть сразу, хотя невероятному аромату будет очень трудно противостоять. Именно через некоторое время вкус лечо станет сбалансированным и однородным.

Приятного аппетита!