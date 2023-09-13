Эти овощи нельзя есть в большом количестве: можно отравиться ядами

Не все овощи по умолчанию полезны. Как отметила диетолог Анастасия Кондаурова, некоторые привычные всем продукты могут содержать в себе опасные яды. Издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на эксперта сообщило, с какими овощами следует осторожничать.

По словам Кондауровой, в картофеле, особенно проросшем или зеленом, содержится яд соланин. Если он попадает в организм в больших количествах, то появляются симптомы отравления: начиная от тошноты и заканчивая нарушением сердцебиения.

Изжогу, боли в желудке, диарею и рвоту могут спровоцировать огурцы — в них содержится кукурбитацин. Не менее «коварны» изотиоцианаты в брокколи: они вызывают тот же набор проблем. А вот малосольные огурцы, по словам диетолога Елены Соломатиной, способны здоровье укрепить — мы писали об этом ранее.

Порой опасность представляют даже помидоры, которые врачи советуют есть каждый день для омоложения, восстановления кожи, снятия окислительного стресса и общего укрепления здоровья. Ядов в них нет, зато есть кислота, которая негативно влияет на ЖКТ.