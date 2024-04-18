Блюдо с фаршем, которое удивит всех. Рецепт из простых ингредиентов: вкусная идея для ужина

Мясная запеканка — это блюдо, которое имеет долгую историю и существует в кухнях разных народов мира. Сложно точно определить, когда и где впервые появилась мясная запеканка, но можно предположить, что это произошло в глубокой древности. Вероятно, мясные запеканки были популярны еще в античности, так как их приготовление не требовало сложных ингредиентов или специальных навыков.
В разных странах существуют свои уникальные рецепты мясных запеканок. Например, в русской кухне популярна мясная запеканка с картофелем и луком, а в итальянской — лазанья с мясным фаршем и соусом бешамель. Сегодня мясные запеканки остаются популярным блюдом во многих странах мира. Приготовим мясную запеканку с овощами.
Ингредиенты:
- фарш — 500 г;
- соль — ½ ч.л.;
- сухой чеснок — щепотка;
- яйцо — шт.;
- смесь специй хмели-сунели — ⅓ ч.л.;
- панировочные сухари — 2 ст.л.;
- лук — 2 шт.;
- морковь — шт.;
- сладкий перец — шт.;
- томатная паста — ст.л.,
- соус сацебели — ч.л.;
- вода — 200 мл;
- черный перец — щепотка;
- сахар — 2 ч.л.;
- петрушка — пучок;
- картофель — 5 шт.
Приготовление мясной запеканки с овощами:
В фарш высыпаем соль, сухой чеснок, смесь специй и панировочные сухари. Разбиваем в фарш яйцо, нарезаем туда же мелко луковицу.
Смешиваем все ингредиенты в фарше. Нарезаем перьями вторую луковицу, обжариваем в сковороде с растительным маслом пару минут.
Натираем на крупной терке морковь, выкладываем к луку, обжариваем вместе. Очищенный сладкий перец нарезаем небольшими кубиками, добавляем к моркови и луку.
Добавляем в смесь овощей томатную пасту и соус сацебели, высыпаем сахар и черный перец, смешиваем. Выливаем в смесь воду, накрываем крышкой и тушим 7-10 минут.
Шинкуем петрушку и добавляем в соус из овощей.
Очищенный картофель нарезаем небольшими пластинами.
Формуем из фарша небольшие шарики, которые заключаем между двумя пластинами картофеля. Выкладываем фарш в картошке ребром на сковороду, заключаем “бутерброды” в круг.
В центр круга из картошки и фарша кладем тушеные овощи.
Оставляем блюдо в духовке при 200 градусах на 40 минут.
По желанию можно прикрыть запеканку фольгой.
Получается необычная запеканка из овощей и фарша.