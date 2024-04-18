Блюдо с фаршем, которое удивит всех. Рецепт из простых ингредиентов: вкусная идея для ужина

Мясная запеканка — это блюдо, которое имеет долгую историю и существует в кухнях разных народов мира. Сложно точно определить, когда и где впервые появилась мясная запеканка, но можно предположить, что это произошло в глубокой древности. Вероятно, мясные запеканки были популярны еще в античности, так как их приготовление не требовало сложных ингредиентов или специальных навыков.

В разных странах существуют свои уникальные рецепты мясных запеканок. Например, в русской кухне популярна мясная запеканка с картофелем и луком, а в итальянской — лазанья с мясным фаршем и соусом бешамель. Сегодня мясные запеканки остаются популярным блюдом во многих странах мира. Приготовим мясную запеканку с овощами.

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

соль — ½ ч.л.;

сухой чеснок — щепотка;

яйцо — шт.;

смесь специй хмели-сунели — ⅓ ч.л.;

панировочные сухари — 2 ст.л.;

лук — 2 шт.;

морковь — шт.;

сладкий перец — шт.;

томатная паста — ст.л.,

соус сацебели — ч.л.;

вода — 200 мл;

черный перец — щепотка;

сахар — 2 ч.л.;

петрушка — пучок;

картофель — 5 шт.

Приготовление мясной запеканки с овощами:

В фарш высыпаем соль, сухой чеснок, смесь специй и панировочные сухари. Разбиваем в фарш яйцо, нарезаем туда же мелко луковицу.

Смешиваем все ингредиенты в фарше. Нарезаем перьями вторую луковицу, обжариваем в сковороде с растительным маслом пару минут.

Натираем на крупной терке морковь, выкладываем к луку, обжариваем вместе. Очищенный сладкий перец нарезаем небольшими кубиками, добавляем к моркови и луку.

Добавляем в смесь овощей томатную пасту и соус сацебели, высыпаем сахар и черный перец, смешиваем. Выливаем в смесь воду, накрываем крышкой и тушим 7-10 минут.

Шинкуем петрушку и добавляем в соус из овощей.

Очищенный картофель нарезаем небольшими пластинами.

Формуем из фарша небольшие шарики, которые заключаем между двумя пластинами картофеля. Выкладываем фарш в картошке ребром на сковороду, заключаем “бутерброды” в круг.

В центр круга из картошки и фарша кладем тушеные овощи.

Оставляем блюдо в духовке при 200 градусах на 40 минут.

По желанию можно прикрыть запеканку фольгой.

Получается необычная запеканка из овощей и фарша.