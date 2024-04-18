Огуречные рулетики с начинкой

Огуречные рулетики стали настоящим открытием для тех, кто ценит сочные и легкие закуски. Главное преимущество такого блюда — низкая калорийность. Потому оно идеально подходят как для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием, так и для всех, кто любит аппетитные закуски. Благодаря высокому содержанию воды в огурцах и полезным свойствам творожного сыра, эти рулетики помогут утолить голод и добавить энергии без риска набора лишнего веса.

В чём же еще преимущества такого блюда? Закуска сочетает в себе освежающий вкус сочных и хрустящих огурцов, кремовую текстуру творожного сыра и легкую остринку редиса. Эта комбинация создает идеальный баланс между свежестью и насыщенностью вкуса в каждом рулетике.

С какой начинкой можно приготовить огуречные рулетики

Варианты наполнения. В качестве начинки для этого блюда вы можете использовать еще и отварной рис. Он сделает закуску более сытной. Сейчас не сезон редиса? Не бойтесь заменять его другими ингредиентами. К примеру, крабовые палочки идеально впишутся в общую картину.

Ингредиенты

Огурцы3 шт. Редис150 г Творожный сыр140 г Укроп0,5 пуч. Соль по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем свежие огурцы под проточной водой. Обсушиваем их с помощью бумажных полотенец. Нарезаем огурцы на тонкие слайсы, используя специальную овощерезку. Готовим начинку. Тщательно моем редис. Нарезаем его небольшим кубиком. Помещаем редис в глубокую емкость. Добавляем к нему творожный сыр. Всыпаем соль по вкусу.Промываем также свежий укроп. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее к соединенным ингредиентам в миске. Хорошенько всё перемешиваем до получения однородной массы.Выкладываем на разделочную доску 4 огуречные пластинки (в стык друг к другу). Обрезаем края, делая ровный срез. На край огурцов выкладываем творожную начинку. Формируем из нее колбаску. Затем заворачиваем всё в рулетик. Разрезаем его на меньшие заготовки, проходясь ножом по начинке. Формируем таким способом рулетики из оставшихся ингредиентов. Затем помещаем их на большое красивое блюдо для подачи. Готово!

Из-за начинки огурцы не становятся водянистыми. Потому вы может приготовить это блюдо даже за насколько часов до подачи. Просто отправьте закуску в холодильник. Пусть она там дожидается своего часа. К слову, можете подавать такое блюдо с соевым соусом и палочками для суши. Это отличный вариант для презентации огуречных рулетиков, которые очень сильно напоминают роллы своим внешним видом.